Nel “labirinto del mostro di Firenze”: l’incontro con il PM Giuliano Mignini a POPUP

Un viaggio nel “labirinto del mostro di Firenze”, e un’occasione per raccontare l’indagine giudiziaria a carico del pubblico ministero e del dr. Michele Giuttari, che indagarono sui delitti del mostro. Sabato 15 novembre, alle 18.30, Giuliano Mignini, ex Sostituto Procuratore Generale presso la Procura della Repubblica di Perugia, che indagò sul caso, interverrà alla libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, in via Birago, per parlare del libro a cura di Lorenzo Iovino, Daniele Piccione, Roberto Taddeo (Il labirinto del mostro di Firenze, Mimesis edizioni), racconto a più voci di uno degli enigmi più inafferrabili della storia italiana.

Dialogheranno con Mignini Cristiana Panebianco, avvocata del Foro di Roma e giornalista pubblicista, e Michele Antognoni, avvocato del Foro di Perugia.

L’incontro è pensato e promosso in collaborazione con la costituenda e libera associazione no profit “Giuseppe Panebianco – per la legalità e la giustizia sociale – a sostegno della ricerca e della cura contro il cancro del pancreas”.