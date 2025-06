Negrita in concerto al Lyrick con il tour “Canzoni per anni spietati”

Appuntamento il 29 novembre ad Assisi tra nuovi brani e grandi successi della storica band rock

ASSISI – Tornano in formazione completa in elettrico i Negrita e lo fanno sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”, che toccherà anche il Teatro Lyrick il prossimo 29 novembre, all’interno delle proposte indoor targate Riverock (prevendite aperte su circuiti VivaTicket e MC2Live).

Sul palco, una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo omonimo disco “Canzoni per anni spietati”, concept album uscito lo scorso marzo (a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio) che contiene i singoli “Non esistono innocenti amico mio”, “Noi siamo gli altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, oltre alle canzoni che hanno segnato la storia della rock band italiana, brani che hanno superato indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali.

Ad accompagnare i Negrita (Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich) ci saranno Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.

Appuntamenti indoor finora annunciati : 24 ottobre Lmnpp tour di Anastasio all’Urban Club di Perugia, 25 ottobre Libertà negli occhi tour di Niccolò Fabi al Teatro Lyrick di Assisi, 7 novembre Viscerale tour di Mezzosangue all’Urban Club di Perugia, 29 novembre Canzoni per anni spietati tour dei Negrita al Teatro Lyrick di Assisi, 01 dicembre Teatri Tour di Noemi al Teatro Lyrick di Assisi, 29 dicembre The Zen Circus all’Urban Club di Perugia.

