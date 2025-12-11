Nature Restoration Law: il confronto si apre da Perugia con l’evento di Federcaccia

La legge dell’Unione Europea mira a ripristinare gli habitat naturali – Lunedì 15 dicembre alle 15 alla Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori

Federcaccia Umbria in collaborazione con Federcaccia Nazionale, nell’ottica di promuovere una gestione attiva e sostenibile della caccia, organizza un incontro su un tema di grande rilevanza che riguarda da vicino l’attività venatoria e il suo porsi in relazione con il territorio e le altre attività umane. L’argomento trattato sarà Nature Restoration Law – Ambiente, agricoltura e caccia insieme per dare nuova vita ai territori” e si svolgerà lunedì 15 dicembre a partire dalle 15, nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, a Perugia. Il convegno intende essere una opportunità importante per: comprendere meglio e in modo approfondito le implicazioni della legge europea sulla tutela ambientale e pianificazione territoriale; affermare il ruolo dei cacciatori come gestori ambientali, attivi nel ripristino degli habitat; gettare le basi per la creazione e rafforzamento di sinergie concrete tra mondo venatorio, associazioni agricole ed enti di tutela ambientale.

Ai lavori, moderati dal responsabile per la stampa e comunicazione di Federcaccia nazionale, Marco Ramanzini, interverranno Riccardo Vescovi, vicepresidente della Provincia di Perugia e consigliere comunale di Perugia, e Maurizio Lorenzini, presidente di Federcaccia Umbria.

Le relazioni saranno affidate a Michele Bottazzo e a Daniel Tramontana, dell’Ufficio Studi e ricerche faunistiche e agro-ambientali della Federazione.

Seguiranno gli interventi: di Albano Agabiti, presidente di Coldiretti Umbria; Fabio Rossi, presidente di Confagricoltura Umbria; Matteo Bartolini, presidente di Cia Umbria; Diego Contini, vicepresidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Perugia.

Le conclusioni, oltre che al presidente nazionale di Federcaccia, Massimo Buconi, saranno affidate a Simona Meloni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, e al senatore Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.