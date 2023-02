“Nati per leggere” e “Nati per la musica”: arriva “Il Carnevale degli animali”

Un’iniziativa gratuita rivolta ai bambini da zero a sei anni e promossa dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il “Centro per la salute del bambino: appuntamento nella sala “Massimo Del Pizzo” alle ore 17

“Nati per leggere” è un programma gratuito, il cui obiettivo è promuovere la lettura in famiglia, nella fascia di età 0-6, presente in tutta Italia, promosso dall’ Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il “Centro per la salute del bambino“. Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari.

“Nati per la Musica“, allo stesso modo, promuove l’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazione adulto-bambino.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castiglione del Lago, è completamente gratuita e si svolgerà martedì 21 febbraio dalle ore 17 nella Sala preconsiliare “Massimo Del Pizzo”: la lettura animata e il laboratorio hanno come tema “Il Carnevale degli Animali“, un libro di Elisabetta Garilli e illustrato da Valeria Petrone (Carthusia) ispirato alla partitura dell’opera musicale più famosa del compositore francese Camille Saint-Saëns.

«Il Comune di Castiglione del Lago ha accolto l’iniziativa con grande favore – ha affermato Elisa Bruni, assessora alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Istruzione e Welfare – in quanto la Biblioteca Comunale è una biblioteca “nati per leggere“: riprendiamo quindi le attività per onorare al meglio questo importante riconoscimento».

Sono i promotori Alessia Bruni, Veruska Rossi e Simone Vignini a spiegare i progetti: «A Castiglione del Lago, da circa quattro mesi, stiamo lavorando ai progetti “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”, con un appuntamento mensile, ogni terzo martedì del mese. Proponiamo ai genitori e bambini della fascia di età 0-6, una lettura o un’esperienza che coniughi lettura e musica, affinché tali pratiche diventino usuali in famiglia, con tutti i benefici che ne conseguono. Il Comune di Castiglione del Lago offre il patrocinio e lo spazio della sala preconsiliare “Massimo Del Pizzo”, mentre la libreria Libri Parlanti mette a disposizione i testi: infine l’Istituto Superiore “Rosselli Rasetti” di Castiglione del Lago partecipa con i suoi studenti, collaborando alla realizzazione delle letture».

«L’evidenza scientifica – sottolinea la pediatra Alessia Bruni – dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta e la lettura è una delle buone pratiche per promuovere la salute. Perché leggere? Leggere fin dalla più tenera età rafforza la relazione adulto-bambino, riduce le disuguaglianze e garantisce a tutti i bambini pari possibilità di sviluppo. Leggere è terapeutico ed aiuta a superare momenti complessi che il bambino può trovarsi a vivere, per malattia o per motivi familiari. Leggere inoltre permette di “immaginare” situazioni diverse possibili. Come medico pediatra del territorio cerco di raggiungere tutte le famiglie dei miei piccoli pazienti della fascia di età 0-6 e coinvolgerle nel progetto a cui partecipano vari esperti: psicomotricisti, attori e musicisti. L’obiettivo? Sensibilizzare al massimo i genitori alle buone pratiche della lettura e della musica in famiglia. Sogni? Che le famiglie stesse, vere protagoniste del progetto, ne prendano in mano le redini e ne coinvolgano altre e altre ancora!».