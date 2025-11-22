“Nati insieme”: Umbertide celebra la vita con le piantine di querce e lecci per i nati del 2024

Questa mattina, sabato 22 novembre, in occasione della Festa dell’Albero, si è tenuta presso la Serra comunale “Orti Felici” la cerimonia di consegna delle piantine di aloe ai bambini e bambine nati nel 2024, un appuntamento per una comunità sempre più attenta alla crescita condivisa e all’ambiente.

L’iniziativa, giunta al suo quarto anno, è stata promossa dal Gruppo Volontari Umbertide con il patrocinio del Comune di Umbertide nell’ambito del progetto “PrendiAMOci cura”. Questo progetto, anno dopo anno, rafforza il legame tra nuove generazioni e territorio, trasformando un gesto semplice in un messaggio di grande valore: prendersi cura della vita che cresce, rispettando il mondo che ci circonda.

Questa iniziativa, che ha visto la presenza dell’assessore all’Ambiente, Francesco Cenciarini, e della presidente del Gruppo Volontari Umbertide, Milena Morelli, è un progetto che affonda le sue radici nella legge 113 del 1992, che invita i Comuni a piantare un albero per ogni nuovo nato. Ad Umbertide questa norma è divenuta una realtà viva grazie all’impegno dei volontari, al sostegno dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione con la Serra comunale “Orti Felici”, dove le piantine vengono trapiantate e curate con grande passione e costanza dai ragazzi del progetto. Dopo le piantine di aloe dello scorso anno, per questa edizione i piccoli hanno ricevuto delle piantine di leccio e quercia.

Questo l’intervento dell’assessore Francesco Cenciarini: “Questo progetto rappresenta non solo un gesto simbolico, ma anche un modo per celebrare la vita e il legame tra la comunità e le nuove generazioni. Vogliamo che ogni famiglia che accoglie un nuovo nato sappia di avere il supporto e la vicinanza della nostra comunità. Un sincero ringraziamento va a tutti i membri del Gruppo Volontari di Umbertide, guidati da Milena Morelli, per il loro impegno instancabile e la loro dedizione. Senza il loro supporto, iniziative come questa non sarebbero possibili. Insieme, continuiamo a costruire un futuro migliore per i nostri bambini e per la nostra comunità.”

Le famiglie che non hanno potuto partecipare all’evento, avranno la possibilità di ritirare la piantina tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 13:30, presso la Serra comunale.

Si ringrazia, inoltre, l’azienda vivaistica regionale Umbraflor per la donazione delle piantine. Con “Nati insieme”, il Comune di Umbertide ripropone il suo impegno per il futuro, valorizzando il legame tra cittadini, ambiente e tradizione.