Natale si avvicina ed è tutto pronto per ‘Montone magia di un borgo’

Cartellone di eventi in scena fino al 6 gennaio tra musica, arte, laboratori e teatro. Domenica 7 dicembre iniziative al Museo di san Francesco, lunedì 8 l’accensione dell’albero in piazza Fortebraccio

Si avvicinano le festività natalizie e Montone si prepara a vivere la magia del periodo con un ricco cartellone di iniziative in scena da domenica 7 dicembre a martedì 6 gennaio. Un programma, ‘Montone magia di un borgo’, promosso e organizzato dall’amministrazione comunale, in sinergia con le associazioni del territorio, che propone iniziative per i bambini, protagonisti del Natale e delle sue atmosfere, musica, cultura, teatro e attività per le vie del borgo.

Si parte domenica 7 dicembre alle 15.30 al Museo di san Francesco con ‘L’albero dei buoni propositi’, laboratorio gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni per decorare l’albero del museo dando voce e forma ai pensieri dei più piccoli per il nuovo anno.

Lunedì 8 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30 in Piazza Fortebraccio, saranno ancora protagonisti i bambini, quelli della scuola primaria Emma Smacchia, con l’iniziativa ‘Sotto l’albero c’è un regalo per te’. A seguire, sempre in piazza, ci sarà, a cura delle associazioni montonesi, l’accensione dell’albero con Babbo Natale, gesto che simbolicamente dà il via alle feste.

Le iniziative di ‘Montone magia di un borgo’ proseguono giovedì 11 dicembre alle 21 al Museo di san Francesco per lo spettacolo teatrale ‘Cuoro. Inciampi per sentimenti altissimi’ di e con Gioia Salvatori, una serata tra arte e riflessione inserito nell’ambito della rassegna ‘Cantiche, la modernità dell’estetica francescana’.