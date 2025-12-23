Natale all’asilo nido comunale “Il Ranocchio”: un pomeriggio di festa e tanti sorrisi

Si è svolta nei giorni scorsi la festa di Natale dell’Asilo Nido Comunale “Il Ranocchio”, che ha visto la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie in un momento di incontro e condivisione vissuto in un clima sereno e gioioso. Un’occasione speciale che ha valorizzato la relazione tra il nido, i bambini e i genitori, riconosciuta come parte fondamentale del percorso educativo.

All’iniziativa ha partecipato il Sindaco Luca Carizia, che ha portato gli auguri e i saluti di tutta l’Amministrazione comunale, condividendo con famiglie, educatrici e operatori un momento sentito e significativo legato alle festività natalizie.

A conclusione dell’evento, una gradita sorpresa per i più piccoli: l’arrivo di Babbo Natale, che ha reso il pomeriggio ancora più speciale, regalando sorrisi ed entusiasmo ai bambini e alle loro famiglie.