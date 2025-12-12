Natale a Bevagna: la magia delle feste illumina la città

Oltre 50 appuntamenti per più di un mese, tra mercatini e iniziative per tutte le età

Bevagna si prepara a vivere uno dei periodi più suggestivi dell’anno con un ricco calendario di eventi dedicati al Natale. Fino al 6 gennaio, la città e i suoi castelli accoglieranno residenti e visitatori in un’atmosfera di luci, tradizioni, musica, spettacoli e iniziative per tutte le età. Un programma vasto e diffuso, che coinvolge le piazze, il teatro, le chiese e i chiostri, animerà il territorio per più di un mese con oltre 50 appuntamenti tra cui i mercatini degli Artigiani, spettacoli teatrali per bambini e adulti al Teatro Torti, PresepinBike (21 dicembre), itinerari tra i presepi del territorio, laboratori per famiglie, attività creative e letture, Concerto della Banda musicale Città di Bevagna per l’inizio del nuovo anno e ‘Arriva la Befana… anche i libri sono dolci’ (entrambi il 6 gennaio); inoltre, aperture straordinarie del circuito museale Bevagna Cultura e, naturalmente, momenti di spiritualità.

Cuore pulsante del cartellone di eventi sono il Festival del gioco e del giocattolo (12-13-14 dicembre), gli spettacoli al Teatro Francesco Torti, le installazioni luminose che accenderanno la città l’8 dicembre e il grande Presepe vivente ‘Il Cantico di Francesco’, in programma dal 26 al 28 dicembre, un appuntamento ormai simbolo del Natale dell’intero territorio.

Non mancheranno momenti dedicati alle famiglie con laboratori creativi, giochi in legno gigante nel Chiostro di San Domenico (13 e 14 dicembre), il Villaggio di Babbo Natale (20-21 dicembre), passeggiate tematiche, letture animate, le botteghe del circuito dei mestieri medievali del Mercato delle Gaite e appuntamenti teatrali come Frozen – Il Musical (che si è tenuto l’8 dicembre) e Belle e la Bestia (13 dicembre).

Tra gli eventi più attesi anche il Capodanno in Piazza, che tornerà ad animare piazza Filippo Silvestri nella notte del 31 dicembre.

“Il Natale a Bevagna – ha detto il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa – è la festa della comunità, un tempo in cui le nostre tradizioni diventano occasione di incontro, bellezza e condivisione. Quest’anno abbiamo costruito un programma ricchissimo, capace di coinvolgere famiglie, bambini, giovani e anziani, grazie alla collaborazione preziosa delle associazioni e delle realtà del territorio. Invito tutti a vivere Bevagna sotto una nuova luce: quella delle nostre piazze, dei vicoli e dei presepi che rendono unico questo periodo dell’anno”. “Bevagna si conferma una destinazione capace di coniugare cultura, tradizione e qualità dell’accoglienza – ha affermato l’assessore al Turismo di Bevagna, Marco Gasparrini –. Il cartellone del Natale 2025 è pensato per valorizzare le eccellenze locali e offrire ai visitatori un’esperienza immersiva, dal teatro ai percorsi all’aperto, dai mercatini agli spettacoli dedicati ai bambini. È un invito a scoprire una città che, durante le festività, sa trasformarsi in un luogo magico e ospitale”.

Programma completo è disponibile sul sito web: visitbevagna.it