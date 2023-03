Nasce speak up! il festival culturale dei giovani pronto ad attraversare l’Umbria

Dibattiti, mostre, concerti e tanto altro ancora; un festival per permettere ai giovani di riprendersi la scena culturale

Speak Up ovvero Alza la voce, questo il nome del nuovo festival culturale promosso dall’associazione giovanile Una Regione Per Restare, nata per difendere il diritto dei giovani a restare in Umbria. “Quando pensiamo al nostro futuro, è quasi impossibile ipotizzare di restare o di tornare sul territorio in cui siamo cresciuti- spiega la coordinatrice Alice Spilla- e la mancanza di stimoli culturali o di spazi in cui esprimersi artisticamente accessibili a tutti sono tra i motivi principali”

“L’obiettivo del festival- prosegue Spilla- è quello di costruire un grande spazio di espressione per i giovani umbri che riesca a raggiungere anche i comuni più piccoli, troppo spesso dimenticati dalla politica regionale, pur essendo i primi ad essere abbandonati e a mancare degli strumenti per contrastare lo spopolamento”

Speak Up attraverserà dunque la regione durante il mese di aprile, provando a racchiudere la cultura nel suo senso più ampio