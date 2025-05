Nasce Arena Festival al Barton Park: nell’estate perugina grandi nomi di cinema e cultura

Progetto culturale della neonata Fondazione Barton, PostModernissimo e Mea concerti. Dal 7 giugno al 3 agosto a Perugia Valerio Mastrandrea, Paolo Crepet, Sabina Guzzanti, Margherita Ferri e Federico Palmaroli

Un nuovo progetto culturale per la città, una contenitore di eventi che dal 7 giugno al 3 agosto animerà le serate del Barton Park portando a Perugia grandi nomi del cinema e della cultura del panorama italiano, tra i quali Valerio Mastrandrea, Paolo Crepet e Sabina Guzzanti, ma anche Margherita Ferri e Federico Palmaroli in arte ‘Osho’. Nasce così l’‘Arena Festival spettacoli in città’, la rassegna organizzata dalla neonata Fondazione Barton insieme a Tourné (Itinerari d’autore) di Mea Concerti, che in questa occasione darà vita a una serie di appuntamenti estivi con artisti di calibro nazionale, e al PostModernissimo, che propone la rassegna cinematografica estiva ‘Fuori Post’, organizzata per il secondo anno nel parco perugino. Per presentare l’anno zero di questa nuova proposta culturale e artistica, ma anche la neonata Fondazione Barton che debutta in occasione dell’Arena Festival, è stato organizzato un incontro, martedì 27 maggio al Barton Park, a cui hanno partecipato Mauro e Silvano Bartolini, soci fondatori del gruppo Barton, Gianluca Liberali e Lucia Fiumi per Tourné di Mea Concerti e Giacomo Caldarelli per il PostModernissimo, alla presenza di Fabrizio Croce, assessore a spettacolo dal vivo e creatività urbana del Comune di Perugia.

“Dopo sette anni dalla nascita del Barton Park – ha commentato Mauro Bartolini – e dopo diverse esperienze con partner artistici del territorio abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento di creare un soggetto giuridico adeguato ad accogliere eventi di questa natura. Da qualche mese è nata la Fondazione Barton, una società del terzo settore non a scopo di lucro che ha come obiettivo quello di continuare a regalare alla città di Perugia dei momenti di qualità in un posto che vorremmo riempire sempre di più di emozioni artistiche e culturali. La Fondazione non bastava e abbiamo voluto creare questo contenitore, l’Arena Festival, un ulteriore brand che racchiuda tutte le esperienze che vogliamo condividere insieme ai perugini”. “Questo – ha commentato Silvano Bartolini – è un progetto che nasce da un obiettivo condiviso: fare del Barton Park un vero e proprio cuore pulsante di arte, cultura e condivisione. Abbiamo scelto un programma ricco, trasversale, pensato per abbracciare pubblici diversi, dalle famiglie ai giovani e meno giovani. Saranno due mesi di cinema sotto le stelle, incontri culturali, momenti di confronto, risate e riflessioni”. Si parte sabato 7 giugno con Valerio Mastrandrea che inaugura l’Arena Festival e presenta il film ‘Nonostante’, di cui è attore e regista. La rassegna cinematografica, curata dal PostModernissimo, ospiterà poi altri registi che incontreranno il pubblico per presentare il loro film prima della proiezione: Caterina Carone il 12 giugno per ‘I Limoni d’Inverno’, i Manetti Bros il 20 giugno per ‘U.S. Palmese’ e Margherita Ferri il 25 giugno per il fortunatissimo ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’. “Abbiamo iniziato la collaborazione con il Barton Park nell’estate – ha ricordato Caldarelli – tra le due ondate di chiusura legate alla pandemia. L’anno scorso ci hanno richiamato offrendoci l’occasione di fare un’arena qui mantenendo la nostra identità di cinema d’essai e il nostro spirito di inclusività. I numeri sono stati straordinari, quest’anno ci riproviamo portando storici amici della città di Perugia e della nostra realtà, registi importanti del panorama nazionale”. L’altro grande pilastro dell’Arena Festival è la collaborazione con Mea Concerti che, con la stagione estiva di Tourné, porterà a Perugia il 24 giugno lo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista Paolo Crepet in scena con “Il reato di pensare”, e il 26 luglio Sabrina Guzzanti con il suo nuovo spettacolo ‘Liberidì Liberidà’. Tra gli spettacoli, il 30 luglio ci sarà anche quello di Federico Palmaroli con il suo ‘Le più belle frasi di Osho’. “È importante fare eventi dove c’è già il giusto fermento e una comunità – ha dichiarato Liberali –. Silvano e Mauro in questi anni hanno fatto un grandissimo lavoro per creare un luogo in cui il pubblico è già abituato a fruire di eventi culturali durante l’estate. L’aspetto importante di questa collaborazione sta nell’approccio di unità in cui ogni scelta viene elaborata insieme”. Il palinsesto dell’Arena Festival si arricchirà anche di altre iniziative: il 21 giugno ‘Balearico Experience’ una serata tra musica, arte, cibo e intrattenimento dedicata agli over 25; il 24 luglio ‘Candlelight’, concerto sotto le stelle a lume di candela e il 31 luglio ‘Solo Coppi temo’ un viaggio teatrale con Serse Cosmi. In cantiere anche una serata a scopo benefico con il coinvolgimento di alcuni chef del territorio.

“Registro con curiosità e attenzione – ha commentato l’assessore Croce – la nascita di un nuovo soggetto legato all’imprenditoria culturale e la scelta di creare un contenitore ampio e variegato di eventi. Come amministrazione guardiamo con molto interesse alla nascita di questo sorta di network di operatori che vanno a insistere in un’area molto bella come questa. Siamo vicini e cercheremo di promuovere al meglio le iniziative che si faranno qui al Barton Park che diventa un nuovo punto di riferimento per le attività estive della città”.