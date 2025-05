Narni: straniero deferito dai Carabinieri per ricettazione e guida senza patente

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Narni Scalo hanno deferito in s.l. un peruviano 33enne, residente a Milano e gravato da numerosi precedenti, per ricettazione e guida senza patente.

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio mirati anche al contrasto del fenomeno dei furti con destrezza presso i supermercati, una pattuglia dell’Arma ha fermato e sottoposto a controllo un autoveicolo sospetto, parcheggiato nei pressi di una zona commerciale di Narni Scalo: a bordo erano cinque persone, un italiano e quattro peruviani, tra cui due donne, tutti provenienti dalla provincia di Milano.

Dagli accertamenti sul veicolo a loro in uso è risultato che il mezzo, peraltro sprovvisto di assicurazione, appartiene ad una ditta di autonoleggio milanese e non era stato da tempo restituito a conclusione della relativa locazione, tanto è vero che la citata società aveva provveduto a sporgere denuncia, presso la Questura di Milano, per appropriazione indebita nei confronti del locatario, un altro cittadino peruviano. Il conducente, invece, è risultato privo della patente di guida nonostante fosse già stato sanzionato per la stessa violazione nel biennio precedente. Per l’uomo è così scattata la denuncia in stato di libertà per entrambi i reati mentre l’autovettura è stata sequestrata.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.