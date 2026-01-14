Narni Scalo, minaccia il suicidio, salvata dai Carabinieri

Si tratta di una 32enne paziente del Centro di Salute Mentale di Narni

Nel primo pomeriggio di lunedì scorso, alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Amelia è giunta la chiamata da parte di personale sanitario del Centro di Salute Mentale di Narni, da pochi giorni allocato nella nuova sede allo Scalo: una paziente 32enne, già in cura presso la struttura, dopo un colloquio con i medici, era uscita dal centro e, mediante una scala reperita in un’area di cantiere limitrofa, aveva raggiunto il balcone di un condominio, sedendosi sul cornicione e minacciando di lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri. Immediato l’intervento, coordinato dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Amelia, di due pattuglie dell’Arma, dei Vigili del Fuoco e del 118.

In attesa dell’arrivo del negoziatore dei Carabinieri, subito allertato, i militari presenti, coordinati sul posto dal Comandante della Stazione Carabinieri di Narni, Maresciallo Capo Orlando Bassolino, hanno iniziato ad instaurare un dialogo con la ragazza per convincerla a desistere dall’insano gesto.

Nonostante fossero riusciti ad ottenere la sua fiducia, la donna ha cercato di arrampicarsi lungo una grondaia fino al tetto dell’edificio, senza tuttavia riuscirvi. Proprio in quel frangente, altri due militari, che nel frattempo avevano raggiunto un’abitazione sita al piano del terrazzo, sono entrati in azione bloccando la ragazza e mettendola in sicurezza, per poi affidarla alle cure del personale sanitario, che ha provveduto ad accompagnarla presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terni.