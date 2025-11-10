Narni Scalo, arrestate due persone per resistenza a pubblico ufficiale

Si tratta di un 27enne, originario di Roma ed una 52enne, residente nell’anconetano già noti alle Forze di polizia

Venerdì mattina i Carabinieri della Stazione di Narni Scalo, con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno tratto in arresto un 27enne, originario di Roma ed una 52enne, residente nell’anconetano, entrambi gravati da precedenti, resisi responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di un’arma bianca in concorso.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un controllo effettuato in via Tuderte da una pattuglia della Polizia Locale di Narni sull’autovettura con a bordo i due, risultata priva di copertura assicurativa. Nel corso delle verifiche, i due occupanti, dopo essersi rifiutati di fornire le proprie generalità, si sono barricati all’interno del veicolo e hanno tentato di darsi alla fuga in retromarcia, urtando uno dei carabinieri intervenuti a supporto dei vigili.

Dopo una breve colluttazione, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare i due soggetti, successivamente sottoposti a perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale è stato rinvenuto un coltello a serramanico, posto in sequestro. Dagli accertamenti è emerso che gli arrestati appartengono al movimento denominato “Noi è, Io sono”, i cui aderenti dichiarano di non riconoscere l’autorità dello Stato e delle istituzioni pubbliche.

Nel corso dell’intervento, un operatore della Polizia Locale ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni dal personale medico del locale presidio ospedaliero.

Ultimate le formalità di rito, gli arrestati sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terni, in attesa del rito direttissimo, svoltosi sabato mattina, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

