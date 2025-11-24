Narni Scalo, 19enne arrestato per furto aggravato

Si tratta di un cittadino camerunense già noto alle Forze dell’ordine

Venerdì scorso, alle prime ore del mattino, i Carabinieri della Stazione di Narni Scalo hanno tratto in arresto per furto aggravato un camerunense 19enne, residente nell’amerino, gravato da precedenti.

Il giovane si era introdotto all’interno di un bar situato in via Tuderte previa effrazione di una finestra posta sul retro e dopo averne manomesso la zanzariera. L’intrusione ha fatto scattare il sistema di allarme dell’attività commerciale, consentendo il tempestivo intervento dei militari che lo hanno sorpreso ancora nascosto nel locale. Sottoposto a perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso della somma in contanti di 200,00 €, sottratta dal fondo cassa e di alcuni blocchetti sigillati di “Gratta e Vinci” per un valore complessivo stimato in 1.800,00 €.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario; per il 19enne sono scattate le manette ed il trattenimento in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima, svoltosi venerdì pomeriggio, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la sua liberazione in attesa del giudizio di merito.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.