Narni: inaugurazione farmacia comunale

Lungo la Flaminia tra Berardozzo e Miriano

Sarà inaugurata giovedì prossimo, 22 maggio alle 15,00 a Narni la nuova farmacia comunale che si sposta dal centro storico e trova collocazione poco fuori le mura in una zona a forte urbanizzazione. Di seguito la nota del Comune: “La nuova struttura, situata in via Flaminia Ternana 127, lungo la strada principale che corre verso Terni e che unisce i quartieri di Berardozzo e Miriano, sarà gestita da Aspem e rappresenta un modello di farmacia moderna, integrata e multifunzionale. All’inaugurazione ci saranno le autorità istituzionali e i rappresentanti del mondo della sanità.

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale per potenziare la rete dei servizi sanitari e assistenziali a disposizione dei cittadini. Ampia nella cubatura e dotata di un comodo parcheggio, la sede è completamente accessibile, priva di barriere architettoniche, e perfettamente collegata con il centro e le frazioni tramite una fermata dell’autobus situata a pochi metri. La farmacia garantirà un servizio h24 con aperture programmate anche nei giorni festivi e la domenica, offrendo una copertura continua e capillare per la popolazione. Non solo distribuzione di farmaci ma anche screening, autoanalisi, servizi diagnostici e infermieristici, con una forte vocazione alla prevenzione e al benessere della persona.

L’apertura al pubblico è confermata per il 22 maggio dalle 16.00, mentre i servizi e le prenotazioni saranno attivate dal 26 maggio. Un’attenzione particolare è stata riservata all’integrazione con il sistema sanitario pubblico, grazie alla stipula di convenzioni con l’Asl e il collegamento diretto con il Cup per facilitare l’accesso a visite ed esami specialistici. “Questa apertura – dichiara il Sindaco Lorenzo Lucarelli – è il frutto di un investimento importante nella salute pubblica, nella qualità dei servizi e nella prossimità al cittadino.

Frutto di un percorso lungo che ha visto coinvolto sia tutto il Consiglio comunale che le forze politiche nella consapevolezza che il bene e la salute dei cittadini sono priorità assolute. È un presidio che guarda al presente e al futuro, in grado di rispondere concretamente ai bisogni di una popolazione che cresce e invecchia, valorizzando al contempo il territorio”. “Le farmacie comunali sono farmacie sociali – aggiunge l’assessore Silvia Tiberti – si riferiscono ad un modello di farmacia che mette al centro i bisogni sanitari e sociali della comunità.

Sono stati i presupposti che nel 2018 fecero scegliere con convinzione al Sindaco De Rebotti e alla giunta, di valorizzare l’attuale farmacia comunale, con l’obiettivo di realizzare un presidio sociale e sanitario al servizio dell’utenza dei propri territori, non limitandosi alla dispensazione dei farmaci ma estendendone la funzione a luogo in cui fare prevenzione, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nella cura, sviluppando politiche che sappiano fornire il supporto sociale alle fasce maggiormente bisognose di cure e di collaborare in rete con le associazioni di volontariato che operano già nel nostro territorio e che rappresentano il valore aggiunto di una comunità”. La comunale connota Narni come centro di riferimento per la salute e il benessere, in linea con le più moderne esigenze della sanità di prossimità. Resta attiva la parafarmacia in via Cavour per le necessità dei cittadini del centro storico”.