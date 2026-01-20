Narni, i premi dell’associazione Casale del Lago per i concorsi natalizi

I concorsi per il miglior pampepato, l’addobbo e l’albero più belli promossi dall’associazione Casale del Lago-Fare insieme si sono chiusi con le premiazioni dei vincitori.

Ad aggiudicarsi il premio per il miglior pampepato è Antonella Giordani.

Secondo posto per Fiorella Agri, terzi a pari merito per Sara Francescangeli e Valerio Berlenghini e quinto posto per Vanda Laranci.

Per l’addobbo più bello primo premio a Franco Tirafili, secondo a Susanna Valenti e terzo a Catia Trifoglio.

L’albero più bello l’ha realizzato Loredana Malafoglia, secondo posto per Alessia Bussetti e terzo per Elisa Rampiconi.

I volontari hanno proceduto anche alla premiazione del Torneo di Burraco che, sotto la regia di Moreno Pica, si è svolto da ottobre a dicembre ed ha visto la partecipazione di oltre 20 giocatori che si sono sfidati ogni mercoledì sera nei locali dell’associazione che, nei quartieri di Santa Lucia, Berardozzo e Miriano di Narni, promuove il protagonismo civile teso a rinnovare la conoscenza tra gli abitanti e rinsaldare i legami sociali.

Prima classificata Irene Cappelli, secondo Adriano Piersantelli, terza Gianna Pernini, quarto Tommaso Compagnucci, quinta Alessandra Piersantelli e un premio di consolazione a Fiorella Proietti.