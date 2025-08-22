Narni: denunciato 27enne per spaccio di droga

L’uomo era già noto alle Forze di Polizia
Nella tarda serata di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Narni hanno deferito in stato di libertà un 27enne della zona, con precedenti specifici, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
A seguito di alcune segnalazioni su un via vai di persone nei pressi dell’abitazione del giovane, nel corso di un predisposto servizio di osservazione, il 27enne veniva notato nell’atto di cedere un involucro ad una donna che, fermata poco dopo, veniva trovata in possesso di poco più di un grammo di hashish. La successiva perquisizione domiciliare a carico del giovane consentiva di rinvenire ulteriori quattro grammi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di circa 400,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.
Per il 27enne è così scattata la denuncia mentre la donna, una 53enne della zona, è stata segnalata quale assuntrice alla locale Prefettura.
Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente