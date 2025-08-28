Narni: Carabinieri soccorrono giovane donna in difficoltà nel fiume Nera

È una storia a lieto fine quella avvenuta nella giornata di ieri a Narni: una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, nel transitare presso le Mole, meta molto gettonata durante il periodo estivo, è stata richiamata da un giovane, in preda al panico perché, poco prima, la propria fidanzata ventisettenne, nel tentativo di risalire il fiume Nera e guadagnare la riva utilizzando la propria tavola da sup gonfiabile, era stata trascinata dalla corrente in direzione della centrale idroelettrica.

Percepito il pericolo, i militari si sono subito procurati una corda ed unitamente a personale della stessa centrale, anch’essi richiamati dalle urla di aiuto della donna in difficoltà, hanno percorso la fitta boscaglia lungo le sponde del fiume, riuscendo ad individuare la giovane che, nonostante lo spavento, era riuscita a bloccare la propria tavola su una parte in secca del fiume: in quel frangente, lanciandole la cima e poi tirandola a sé, i soccorritori sono riusciti a trarla in salvo, facendola giungere a riva.

Grande il sollievo della coppia, proveniente dall’Abruzzo, che, dopo aver ringraziato i Carabinieri e gli operai intervenuti, ha così potuto concludere la propria escursione in terra umbra.