Narni: blitz dei Carabinieri, smantellato un bivacco

Ennesima operazione dei Carabinieri, sabato mattina, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del ternano. Questa volta il blitz è scattato nella zona a ridosso della S.P. 20 Narni – Sant’Urbano, a poche centinaia di metri dalle abitazioni della Loc. Santa Lucia, che era stato segnalato, nei giorni precedenti, da alcuni residenti, come luogo di spaccio di stupefacenti posto in essere da cittadini extracomunitari che, proprio per eludere i controlli delle FF.OO., hanno orientato i propri “clienti” lontano dalle zone urbane. Il servizio svolto dai militari della Stazione di Narni, pur non essendo stati rintracciati soggetti sospetti né sequestrata sostanza stupefacente, ha comunque consentito di individuare un “bivacco” organizzato con sacchi a pelo, batterie per auto utilizzate per l’alimentazione elettrica, carbonella per accendere il fuoco, vestiti ed alimenti di vario genere, materiale che è stato raccolto, per il successivo smaltimento, dall’A.S.M. di Terni.

L’attività sarà ripetuta nelle prossime settimane anche per rinsaldare la percezione di sicurezza nella popolazione, di cui si rimarca l’importanza delle segnalazioni, sempre tempestive, su presunte attività illecite in aree periferiche del capoluogo e dei principali centri urbani della provincia.