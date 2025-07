Musica per i borghi, cresce l’attesa per Alessandra Amoroso a Marsciano

In cartellone il 24 luglio a Badiola musica vintage e il 25 a Marsciano la band Ladri di carrozzelle. L’artista salentina si esibira allo stadio comunale Checcarini sabato 26 luglio

Cresce l’attesa a Marsciano per il concerto di Alessandra Amoroso che si esibirà, nell’ambito della XXIII edizione di Musica per i borghi sabato 26 luglio alle 21.30 allo stadio comunale Checcarini. Ultimi posti disponibili per il live della cantante salentina, in dolce attesa, che porterà sul palco, per una tappa del suo ‘Fino a qui summer tour 2025’ i brani dell’ultimo album ‘Io non sarei’ e i grandi successi della sua carriera.

A precedere questo appuntamento, il calendario del festival itinerante di musica etnopopolare propone giovedì 24 luglio alle 21 nella frazione marscianese di Badiola una serata vintage con la musica dei Rockin’ Angie Shakers che spazia da 50s Rock’n Roll, al boogie woogie fino al rockabilly e promette di far ballare e divertire il pubblico. Si prosegue venerdì 25 luglio a Marsciano, in Piazza della Vittoria alle 21.30, con il concerto dei Ladri di carrozzelle, formazione musicale romana, nata nel 1989 e composta da musicisti con disabilità, per una serata di beneficenza a favore del Centro Speranza di Fratta Todina. A seguire, il dj set di Roberto Subicini.

Poi si torna a Marsciano, allo stadio comunale, dove Alessandra Amoroso proporrà al pubblico una ricchissima scaletta, passando da brani celebri come ‘Immobile’, ‘Mezzo rotto’ e ‘Comunque andare’ e nuove hit come ‘Serenata’ cantata nell’album con Serena Brancale.