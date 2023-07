Musica per i borghi: avanti tra note ‘locali’ e internazionali con ‘Suggestioni sonore per l’Umbria’

Doppio appuntamento sabato 22 luglio, dalle 21, nel centro storico di Marsciano – Un progetto di LM eventi nella serata che ospita le bande musicali di Marsciano, Deruta e Gualdo Tadino e la band Custodie Cautelari con Matt Backer e Sarah Jane Morris

Doppio appuntamento sabato 22 luglio a Marsciano nell’ambito di Musica per i borghi, con il progetto di LM Eventi ‘Suggestioni sonore per l’Umbria’, che si terrà nel centro storico del borgo, in Largo Garibaldi, a ingresso gratuito. In programma, dalle 21, il concerto del ‘tris’ di bande musicali ‘Città di Marsciano’, ‘Città di Deruta’ e ‘Città di Gualdo Tadino’, e la performance jazz, rock e R&B di ‘Custodie Cautelari’.

La band milanese, capitanata da Ettore Diliberto, voce e chitarra, è composta inoltre da Francesca De Bonis, altra voce solista e da Andrea Belfiori ai cori. Alle tastiere poi Salvatore Bazzarelli, Samuele Perduca alla chitarra, Simone Tosto al basso e Nicolas Megna alla batteria. Oltre 4000 concerti all’attivo e un centinaio di collaborazioni per la formazione che porterà in scena un nuovo show internazionale, coinvolgendo due grandi personaggi della scena musicale, Matt Backer e Sarah Jane Morris.

Matt Backer è un songwriter americano residente a Londra, chitarrista, polistrumentista e arrangiatore di successo, autore di colonne sonore, vincitore di due Music Award, di cui uno in duetto con Julian Lennon. Ha suonato a fianco di Elton John, Julian Lennon, Joe Cocker, Paul Young, Sinead O’ Connor, Sarah Jane Morris e ABC, di cui fa attualmente parte. Backer collabora da sette anni con le Custodie e Diliberto, con cui ha realizzato decine di brani.

Sarah Jane Morris, una delle voci soul più apprezzate d’Europa, è diventata famosa per la sua partecipazione all’album omonimo dei Communards, nel quale duetta con Jimmy Somerville nel brano Don’t Leave Me This Way. Ha registrato come solista alcuni album che hanno ottenuto successo soprattutto in Italia e in Grecia.

Tra le sue collaborazioni si annoverano, nel 1991, quella con Peter Hammill (musica) e Judge Smith (libretto) nell’opera rock The Fall of the House of Usher, in cui interpretava la parte del coro; sempre nel 1991, ha partecipato al Festival di Sanremo dove ha cantato in coppia con Riccardo Cocciante Se stiamo insieme, brano vincitore di quell’edizione, dopo aver affiancato, nell’edizione 1990, Riccardo Fogli con il brano Ma quale amore.

È tornata al Festival nel 2006, per cantare con Simona Bencini il brano Tempesta, nella serata dedicata ai duetti. E poi ancora la collaborazione con gli Stadio, nel 1997 e, più recentemente, nel 2021, ha preso parte all’album Dare di Mario Biondi, interpretando il brano Show some compassion insieme a lui e ad altri artisti quali Chuck Rolando, Annalisa Minetti, Enzo Avitabile, Dodi Battaglia, Jeff Cascaro, Alain Clarke, Paulo Gonzo, Luna, Omar e Nick The Nightfly. Nel 2022 ha inciso il brano ‘Sunflower in the shadow’, in duetto con Francesca De Bonis. Il brano, contro ogni guerra, vede un videoclip realizzato con delle rifugiate Ucraine, attualmente in Italia sostenute dell’Associazione Maidan Iyalia-Ucraina.

Il progetto ‘Suggestioni sonore per l’Umbria’ è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020.

Rossana Furfaro