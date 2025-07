Musica e degustazioni al tramonto: Vigne&Note alla Cantina Arnaldo Caprai

Evento del cartellone di Strada del Sagrantino e Conservatorio di musica di Perugia. Venerdì 11 luglio si esibisce il Duo Karma mentre i partecipanti degustano vini e prodotti tipici

Musica e degustazioni al calar del sole tra i vigneti di Sagrantino, nella suggestiva atmosfera della campagna umbra, per il secondo appuntamento di Vigne¬e che si terrà venerdì 11 luglio alla Cantina Arnaldo Caprai di Montefalco a partire dalle 18.30.

Il cartellone, giunto alla quarta edizione, è organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino in collaborazione con il Conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia, per offrire un’esperienza multisensoriale e culturale a turisti e cittadini.

A esibirsi, mentre i partecipanti potranno degustare vini di produzione della cantina, in abbinamento a prodotti tipici, sarà il Duo Karma formato da Carmine Del Canto (clarinetto SIb & Clarinetto in LA) e Marco Rojas (Clarinetto SIb & Clarinetto Basso).

Per l’iniziativa, che prevede anche una visita guidata della cantina, è necessaria la prenotazione: https://forms.gle/dCgK7BBGRswCv22P9. Il costo è di 25 euro per gli adulti e di 10 euro per gli under 18, per informazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.