Musica e cinema: l’Altotevere vetrina d’eccezione per i big da India e Stati Uniti Tamhane e Wilkins

Mercoledì 10 settembre, alle 18.30, il pluripremiato regista indiano Chaitanya Tamhane inaugura la nuova stagione del MiniMetropolis di Umbertide, in Piattaforma.

E sabato scorso grande successo per l’incontro tra musica e parole con l’astro nascente della scena jazz mondiale Immanuel Wilkins nella Tipografia Grifani Donati di Città di Castello

Sarà Chaitanya Tamhane, regista indipendente di Mumbai, l’ospite dell’evento di riapertura del cinema MiniMetropolis di Umbertide, in Piattaforma, mercoledì 10 settembre alle 18.30. Attualmente protagonista di una residenza artistica a Civitella Ranieri, Tamhane, con il suo lungometraggio d’esordio, Court, ha vinto nel 2014 il Leone del Futuro e il Premio Orizzonti per il Miglior Film alla Mostra del Cinema di Venezia, dove, con il suo secondo lavoro, The Disciple, si è aggiudicato nel 2020 il premio per la Migliore Sceneggiatura e il Premio FIPRESCI.

Dopo l’incontro, dalle 20.30, musica in Piattaforma, con il djset di Awara Sound dedicato alle sonorità indian funky-disco-rock & roll.

L’appuntamento inaugurale della nuova stagione della sala cinematografica in Piattaforma – in attesa del completamento dei lavori del Cinema Metropolis – segue di qualche giorno un’altra importante iniziativa di caratura internazionale che ha visto dialogare la realtà umbertidese, gestita da Anonima Impresa Sociale, e l’associazione Effetto Cinema, con Civitella Ranieri, per la valorizzazione, attraverso grandi eventi culturali, del patrimonio altotiberino. Sabato scorso, infatti, la storica Tipografia Grifani Donati di Città di Castello è diventata il suggestivo palcoscenico per un evento unico, che ha unito il fascino della musica jazz al patrimonio della stampa, con l’incontro e l’esibizione del talentuoso sassofonista statunitense Immanuel Wilkins.

Astro nascente della scena jazz globale, premiato nel 2023 com Miglior sassofonista contralto, Miglior compositore emergente e Miglior gruppo jazz emergente dalla prestigiosa rivista americana Downbeat, fresco di sold out al Teatro Morlacchi di Perugia nell’ultima edizione di Umbria Jazz, Wilkins ha portato le sue note tra le antiche macchine da stampa a caratteri mobili, offrendo un’esperienza multisensoriale che ha fuso la modernità del jazz con la secolare tradizione artigianale del luogo.

L’evento è stato promosso in collaborazione con l’associazione Caratteri dal 1799 e Civitella Ranieri – nel cartellone della rassegna multidisciplinare Lanterna Magica Vol. 2, progetto dell’associazione Effetto Cinema realizzato con il sostegno dei Fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2024 – CUP G88C25000160009 COR 24399674