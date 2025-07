Musica, danza e arti, tra passato e visioni prosegue il Narnia Festival

La rassegna a Roma il 23 luglio con l’Elijah di Mendelssohn. A Narni il 22 luglio concerto con pianoforte d’epoca, il 24 spettacolo di danza verticale

Musica e racconti, suggestioni al tramonto e viaggi multisensoriali. Spazia tra le arti e i generi musicali la XIV edizione del Narnia Festival che propone ancora fino a domenica 27 luglio tanti appuntamenti a Narni e in altre città tra cui Roma. La rassegna artistica, ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, elogiata quest’anno dal presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone, ha in cartellone la serie dei ‘Concerti al tramonto – Musica e parole’, sempre alla Chiesa di San Francesco alle 19: ultimi due appuntamenti martedì 22 luglio ‘Quadri di colore – Dal barocco all’impressionismo’ con Luisa Sello al flauto, e mercoledì 23 ‘Il testamento musicale di Beethoven’ con le sonate Op. 109, Op. 110, Op. 111 che saranno eseguite da Raffaello Moretti al pianoforte. In questa serie di concerti Cristiana Pegoraro, anche grande divulgatrice, arricchisce le esecuzioni musicali con racconti e aneddoti.

Il festival ospita inoltre martedì 22 luglio, alle 21.30, alla Biblioteca Diocesana di Narni un evento di grande pregio artistico e musicale, ‘Miroirs’ che vedrà protagonista un antico pianoforte Bechstein di fine ‘800, recentemente restaurato, punto di orgoglio pe la città. Giusy Caruso proporrà musiche di Ravel e Satie in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Ravel e del 100esimo anniversario della morte di Satie. Il Narnia Festival si sposta a Roma, mercoledì 23 luglio alle 20.30 nella Chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria, per il concerto ‘An evening prayer’ con l’esecuzione dell’Elijah di Mendelssohn. Si esibiranno i cantanti della Narnia International Opera Academy, Joseph Cai al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta da Daniele Moroni. Nella stessa serata, a Narni alle 21.30, andrà in scena il viaggio multisensoriale ‘Cartoline dal mondo’, concerto per chitarra solista, voce e pianoforte. Sul palco del Teatro Manini si esibiranno le tre grandi chitarriste soliste Tali Roth, Antigoni Goni ed Eleonora Perretta e, al pianoforte, la compositrice Sharon Farber, insieme al Narnia Festival Quartet. Le videoproiezioni sono a cura di Pen Baxter.

Giovedì 24 luglio alle 21.30 in Piazza dei Priori a Narni ci sarà lo spettacolo ‘Radar – Danza verticale su Palazzo dei Priori’ della rinomata compagnia Il Posto, con coreografia e video di Wanda Moretti, musica per sax e live electronics di Marco Castelli e voice over di Elio Pagano su testo di Tobia Teardo. Ad esibirsi nella danza verticale saranno Simona Forlani e Isabel Rossi. “Uno spettacolo – spiegano gli ideatori – che è un radar emotivo, per percorsi sensati in un mondo imprevedibile. ‘Vedere’ significa anche scoprire ciò che non è immediatamente percepibile. Una vertigine dello sguardo”.

Per tutta la duranta dell festival, ogni giorno alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Impensole, è possibile assistere ai concerti ‘Classica Young’ in cui si esibiscono giovani promesse del concertismo internazionale e allievi del Campus internazionale di alto perfezionamento artistico.

Carla Adamo