Music Fest Perugia, sale l’attesa per ‘Il Trovatore’ di Giuseppe Verdi

Prosegue il festival di musica classica tra masterclass, maratone musicali e concerti con orchestra – In versione semiscenica mercoledì 25 giugno alle 20.30 al Teatro del Pavone

Tra masterclass, maratone musicali e concerti con orchestra, prosegue il Music Fest Perugia, il festival di musica classica che vede la direzione esecutiva di Peter Hermes e la direzione artista della pianista di fama internazionale Ilana Vered, affiancata da maestri e professori di pianoforte, violino e violoncello dei più importanti conservatori e università del mondo. Proprio la pianista americana terrà una masterclass per gli studenti del Mfp martedì 24 giugno alle 18 nella sala dei Notari, aperta anche al pubblico, preceduta alle 14 da una maratona musicale che coinvolgerà numerosi studenti, sempre nella sala dei Notari. La serata continuerà nella stessa location con il concerto del pianista Yaron Kohlberg alle 19 (gratuito) e il concerto con l’orchestra delle Cento Città alle 21 (costo 10 euro), dove protagonisti saranno il soprano Suzanne Ramo, la pianista Jinha Park e giovani studenti, diretti dal maestro Marius Stravinsky.

Mercoledì 25 giugno, poi, sarà il grande giorno dedicato all’opera ‘Il Trovatore’ di Giuseppe Verdi, in versione semiscenica alle 20.30 al teatro del Pavone. La produzione è a cura di Peter Hermes e Tiziana Fabietti e vede impegnati l’orchestra delle Cento Città diretta dal maestro Claudio Maria Micheli, il coro lirico Giuseppe Verdi di Roma, diretto dal maestro Marco Tartaglia, con la regia di Francesca Paola Geretto e l’assistente alla regia Francesca Salvatori (biglietti in vendita sul sito oooh.events o in loco dalle 19; costo dalle 20 alle 40 euro).

Protagonisti gli attori Ugo Tarquini che interpreterà Manrico, Galina Ovchinnikova nel ruolo di Leonora, Szilvia Szilagyi per Azucena, Joseleo Lodgat per il conte di Luna, Angelo Michele Mazza per Ferrando, ZiXuan Ren per Ruiz, Dominika Isabell Markova per Ines, Jiaxin Li nel ruolo del vecchio zingaro e Francesco Pandolfi interpreterà il messo.

Precederanno l’opera tre appuntamenti gratuiti alla sala dei Notari, la maratona musicale delle 14 con gli studenti, la masterclass di pianoforte tenuta da Jerome Lowenthal alle 17 e il master recital di musica da camera alle 18 eseguito dal pianista Jean-David Coen, dalla violoncellista Maria Cecilia Berioli e dal violinista Luca Ranieri.