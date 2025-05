Mtv Umbria presenta Cantine Aperte 2025: 44 cantine pronte ad accogliere i visitatori

Un weekend tra vigneti, degustazioni, esperienze esclusive e solidarietà nel cuore verde d’Italia sabato 24 e domenica 25 maggio, prenotabili sul portale del Movimento Turismo del Vino Umbria

Perugia, 22 maggio 2025

Con la partecipazione di ben 44 cantine socie, questa edizione di Cantine Aperte si prospetta come un viaggio ideale in grado di specchiare le eccellenze vinicole del territorio umbro: sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 è ancora una volta il momento dell’appuntamento enoturistico più atteso dell’anno, organizzato dal Movimento Turismo del Vino Umbria, quest’anno giunto alla sua 32° edizione.

Percorsi sensoriali, degustazioni verticali, pranzi in vigna con specialità gastronomiche del territorio, pic-nic tra i filari e attività all’aria aperta; e ancora: tour guidati con degustazioni esclusive, tour in e-bike alla scoperta delle colline umbre, cene con i vignaioli sotto le stelle e musica dal vivo. Sono davvero moltissime e originali le proposte delle cantine umbre, che apriranno le loro porte agli enoturisti per permette di scoprire i segreti che si celano dietro ogni calice di vino. Ogni cantina proporrà un programma unico e diversificato, pensato per valorizzare non solo il vino ma anche i prodotti tipici umbri, in un connubio di sapori e tradizione.

“Cantine Aperte rappresenta un momento speciale per il nostro territorio – sottolinea Giovanni Dubini, presidente del Movimento Turismo del Vino Umbria – un’opportunità per condividere la passione per il vino e l’amore per l’Umbria. Entrando nel vivo delle attività delle 44 cantine i visitatori potranno conoscere da vicino la nostra tradizione vinicola e l’accoglienza dei nostri produttori. Da sempre MTV Umbria promuove la degustazione non solo come esperienza degustativa, ma come esperienza consapevole che contribuisce a un consumo responsabile e appagante, in nome della qualità, in grado di riflettere l’identità culturale di una comunità territoriale“.

Testimonianza di questa attenzione alla responsabilità sociale e alla sensibilizzazione su temi importanti è la rinnovata collaborazione di Cantine Aperte con Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS, Charity Partner della manifestazione. Con ciascun kit degustazione i visitatori doneranno 6 euro ad AIRC sostenendo in tal modo la ricerca scientifica contro il cancro. Il kit comprende una degustazione, un calice e una tasca portacalice, utilizzabili durante l’intera giornata nelle cantine aderenti.

“Voglio ringraziare il presidente Dubini e tutto il Movimento Turismo del Vino Umbria per il costante sostegno che ci ha permesso di raccogliere, negli anni, oltre 350.000 euro. Fondi che hanno contribuito al finanziamento di progetti di ricerca innovativi – spiega Laura Radi, presidente del Comitato Umbria Fondazione AIRC -. Quest’anno saremo presenti nelle cantine aderenti anche con materiali specifici per sensibilizzare il pubblico sul consumo consapevole di alcol e per promuovere la prevenzione attraverso alcuni semplici comportamenti: sana alimentazione, attività fisica regolare e soprattutto stop al fumo“.

Le prenotazioni per partecipare alle degustazioni e alle visite guidate sono già aperte sul portale ufficiale del Movimento Turismo del Vino Umbria. Per maggiori informazioni sull’evento e sui programmi delle cantine, è possibile consultare il sito ufficiale all’indirizzo mtvumbria.it/cantine-aperte-2025.

Le Cantine Aperte sono solo quelle del Movimento Turismo del Vino, che per disciplinare garantiscono qualità dell’ospitalità in cantina, dell’educazione al bere consapevole e della sicurezza. Pertanto, si invitano i wine lovers a partecipare all’evento nelle sole cantine socie MTV Umbria riportate in elenco.

Per questa edizione di Cantine Aperte il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria è supportato da Ciclovery e Belbo Sugheri.

I programmi dettagliati delle Cantine Aperte dell’Umbria sono disponibili sul sito www.mtvumbria.it e sui social del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria.