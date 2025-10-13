Mostra mercato del tartufo bianco di Pietralunga, Carlo Cracco dà il via alle danze

Un super ospite, veramente d’eccezione, lo chef di caratura internazionale Carlo Cracco, ha aperto sabato 11 ottobre la 38esima edizione della Mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga, proponendo, grazie alla collaborazione con il main sponsor della manifestazione, Giuliano Tartufi, un pranzo esclusivo in piazza Fiorucci, ovviamente a base di quello che è considerato, a buon ragione, il re indiscusso della tavola: il tartufo bianco.

“Il tartufo – ha commentato lo stesso Cracco – è un prodotto unico e noi, in Italia, abbiamo la fortuna di averne in abbondanza, ma per fare in modo che continui a essere così, dobbiamo tutelarlo rispettando la terra da cui nasce. Per quanto riguarda il come cucinarlo o il come servirlo, il limite è solo legato alla creatività e fantasia di ciascuno”.

“Carlo Cracco è il nostro testimonial fino al prossimo anno – ha spiegato il titolare della Giuliano Tartufi, Giuliano Martinelli, in apertura di pranzo –. È un grande chef che utilizza molto spesso e in molti dei suoi piatti il tartufo, sia nei suoi ristoranti che nelle sue esibizioni pubbliche in Italia e all’estero. Tra grandi professionisti abbiamo trovato subito un forte feeling e abbiamo così avvio a questa collaborazione”.