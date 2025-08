Mostra le parti intime per strada: denunciato dai Carabinieri per atti osceni

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Orvieto hanno deferito in s.l. un 31enne straniero, senza fissa dimora, per atti osceni in luogo pubblico, aggravati per la presenza di minori. La notte tra mercoledì e giovedì, in pieno centro storico orvietano, l’uomo, in evidente stato di ebrezza, si era avvicinato ad un gruppo di giovani, tra cui erano presenti anche minori e, con la scusa di mostrare loro chi avesse veramente gli attributi, si era calato pantaloni e mutande, mostrando le parti intime. L’immediata segnalazione al 112 da parte del gruppetto di giovani ha consentito alla pattuglia dell’Arma, prontamente intervenuta, di individuare ed identificare l’uomo, nei confronti del quale è scattata la denuncia oltre che la sanzione per ubriachezza.

Il procedimento è tuttora pendente e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.