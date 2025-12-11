“Moon in June” chiude l’anno con Francesco De Gregori ad Assisi

Domenica 14 dicembre il cantautore è atteso al Teatro Lyrick per la tappa umbra del tour di “Rimmel 2025” a 50 anni dall’uscita dello storico album capolavoro, riproponendo l’opera integrale e i suoi più grandi successi

ASSISI – Ad Assisi tutto è pronto per un appuntamento con la storia della musica italiana. La stagione musicale di Moon in June è pronta a chiudere il sipario degli eventi del 2025 con un grande concerto. In esclusiva regionale, uno dei suoi più grandi e amati cantautori, Francesco De Gregori, farà tappa al Teatro Lyrick domenica 14 dicembre con il suo attesissimo tour “Rimmel 2025”.

Il principe della canzone italiana torna dal vivo anche nella sua amata Umbria, dove tra l’altro ha anche casa a Spello, con uno degli album più amati di sempre, “Rimmel”, pietra miliare della musica d’autore, per celebrare i 50 anni di un album culto della musica italiana. Un’occasione unica per rivivere dal vivo brani che hanno fatto la storia, in una serata che profuma di poesia, memoria e nuova emozione.

Dopo gli appuntamenti estivi il tour Rimmel 2025 sta proseguendo nei teatri, palasport e club delle principali città italiane. Quella di Assisi è quindi una nuova e intima occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del suo capolavoro del 1975, “Rimmel”, un disco che a cinquant’anni dalla sua uscita continua a essere un punto di riferimento per la musica italiana, con la sua profondità e le sue liriche inconfondibili.

Il concerto di Assisi promette di essere un’esperienza da non perdere. De Gregori, infatti, riproporrà integralmente l’album Rimmel, che include brani indimenticabili come l’omonima “Rimmel”, la commovente “Buonanotte Fiorellino” e la celeberrima “Pablo”.

Accanto alle tracce del disco celebrato, il cantautore regalerà al pubblico anche una selezione dei suoi più grandi successi e di gemme tratte dal suo vastissimo repertorio, rendendo ogni serata un appuntamento con l’emozione e la poesia.

Sul palco, l’artista romano sarà affiancato dalla sua storica e fedele band, garanzia di uno spettacolo di altissimo livello musicale. La formazione che lo accompagnerà in questo viaggio è composta da Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (pianoforte), Paolo Giovenchi (chitarre), Cristina Greco (cori), Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Francesca La Colla (cori), Simone Talone (batteria e percussioni) e Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino).

Il concerto è previsto per le ore 21. I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita ufficiali come TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Il Lyrick di Assisi è quindi pronto a trasformarsi in un tempio della canzone d’autore e a far risuonare delle note eterne di uno dei maggiori poeti della nostra contemporaneità.

Per info e contatti:

www.mooninjune.it – info@mooninjune.it