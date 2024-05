Montone: tutto pronto per il weekend degli arcieri

Al via la sesta edizione del Torneo per arco storico

Un weekend in compagnia degli arcieri, tra sport, tradizioni, sapori e musica. E’ quanto verrà realizzato sabato 25 e domenica 26 maggio nel centro storico di Montone con la sesta edizione del Torneo per arco storico, organizzata dal Gruppo Arcieri Malatesta, in collaborazione con la Pro loco montonese e l’Amministrazione comunale.

La competizione rientra tra le tappe del campionato italiano Fitast (Formazione Italiana Arco Storico e Tradizionale) e FITArco (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco) ed attrae arcieri da tutta Italia.

Gli atleti in costume medievale coloreranno la piazza e i vicoli del borgo. Negli angoli più belli saranno allestite delle piazzole con bersagli realizzati dal gruppo arietano.

Saranno ammessi arcieri iscritti Fitast in ogni divisione e classe, inoltre arcieri non tesserati purché partecipanti in ottemperanza allo stesso regolamento per quanto concerne abbigliamento e attrezzatura di tiro. Potranno partecipare anche i bambini di età superiore ai cinque anni.

Sport & tradizioni

Il tiro con l’arco a Montone è una tradizione ormai quarantennale con gli arcieri che saranno anche quest’anno protagonisti di un torneo a loro dedicato durante la Festa della Santa Spina.

Il Gruppo Arcieri Malatesta, dopo qualche anno di inattività, si è ricostituito nel 2015 e da allora ha ampliato notevolmente i suoi iscritti puntando molto sui giovani.

Programma della manifestazione

L’inizio del torneo è fissato per le ore 9 di domenica 26 maggio, preceduto dalla formazione delle pattuglie e dal controllo materiali (ore 8.30). Il giorno prima della manifestazione sarà dedicato all’accoglienza dei partecipanti che avranno l’opportunità di scoprire le bellezze del borgo e la bontà della cucina locale, abbinate alla musica prevista dalle ore 19 di sabato in piazza Fortebraccio.