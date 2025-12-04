Montone: sicurezza del territorio, in arrivo 2 milioni per la mitigazione del rischio idrogeologico

Via libera al consolidamento del Colle. Un risultato importante per il Comune ottenuto grazie alla sinergia con la Regione

(Cittadino e Provincia) – Montone, 4 dicembre 2025 – Il Comune di Montone ha ottenuto un importante finanziamento di 2 milioni di euro destinato all’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico da frana. Le risorse, assegnate nell’ambito della programmazione regionale dedicata alla tutela del territorio, saranno impiegate per il progetto “Consolidamento del Colle di Montone versante Nord/Ovest – Intervento di Contenimento e Bonifica Area ‘R3’ del PAI in via A. Bologni”.

L’intervento, più volte sostenuto dall’Amministrazione comunale negli anni, rappresenta un significativo passo in avanti in quanto punta a completare la messa in sicurezza dell’abitato di Montone. Il progetto, già a livello definitivo e corredato da approfondite indagini geologiche e geotecniche, comprende anche la bonifica del versante in prossimità del campo sportivo.

La collaborazione tra Comune e Regione

Il finanziamento si inserisce nel più ampio piano di investimenti regionali per la tutela del territorio. A confermarlo è proprio l’assessore regionale all’ambiente, Thomas De Luca, precisando che la Regione Umbria sta destinando oltre 12,4 milioni di euro alla mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico, grazie a due atti approvati recentemente (DGR n. 1096 del 29/10/2025 e DGR n. 1190 del 19/11/2025).

Una pianificazione che permetterà di intervenire su aree particolarmente vulnerabili, tra cui zone a rischio R4 e R3, come nei Comuni di Allerona, Montone e Collazzone. “Il consolidamento del Colle di Montone rappresenta un tassello significativo della strategia regionale per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico – commenta l’assessore De Luca -. Con questo finanziamento confermiamo la volontà della Regione di sostenere concretamente i Comuni che, come Montone, si impegnano per la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio urbano e ambientale. La collaborazione tra istituzioni è essenziale per rendere più resilienti i nostri territori e garantire interventi efficaci e duraturi”.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mirco Rinaldi, ha espresso grande soddisfazione per un intervento ritenuto fondamentale, poiché l’area ricade in zona R3 (rischio elevato di frana secondo il Piano di Assetto Idrogeologico – PAI) e il Colle di Montone è stato dichiarato “abitato da consolidare a spese dello Stato” già con DPR n. 750 del 07/07/1966. “Questo finanziamento – riferisce il primo cittadino – rappresenta un passo fondamentale per la salvaguardia dell’incolumità dell’abitato e per completare un’opera di importanza nazionale iniziata anni fa. Ringraziamo la Regione Umbria per aver accolto la nostra proposta e per l’attenzione costante dedicata al territorio”.