Montone, dalla Notte dei fuochi all’Epifania, prosegue la festa nel borgo altotiberino

Sabato 3 gennaio presentazione Agenda Montone 2026, domenica 4 suggestiva accensione dei fuochi e poi ancora lunedì 5 e martedì 6 concerti e iniziative per bambini

Prosegue la rassegna di eventi ‘Da Natale all’Epifania’ organizzata dall’amministrazione comunale di Montone: sabato 3 gennaio è in programma la presentazione dell’Agenda Montone 2026, alle 17 nella Chiesa di San Francesco. Si tratta di un progetto editoriale realizzato in collaborazione con la casa editrice Luoghi Interiori, concepito non solo come strumento organizzativo, ma come un vero e proprio racconto collettivo della comunità montonese. L’edizione 2026 si distingue per un apparato iconografico rinnovato, grazie agli scatti di Jacopo Tonelli (per il sito turismo), del Gal Alta Umbria e del sindaco Mirco Rinaldi, che catturano l’essenza e la bellezza del borgo.

Una delle novità più significative di quest’anno è l’attenzione alla cultura immateriale: l’agenda ospita infatti una sezione dedicata alle parole in dialetto, preziosa testimonianza della tradizione locale curata da Raffaele Quartucci e dal professor Sestilio Polimanti. Il volume include inoltre una guida dedicata ai luoghi simbolo del centro storico, invitando i cittadini a riscoprire angoli preziosi del proprio patrimonio. Seguirà la ‘Notte dei fuochi ai Castelli’, un momento suggestivo e di interesse storico perché richiama l’attenzione sugli antichi insediamenti fortificati che, nell’alto Medioevo, costituirono i primi presidi di controllo del territorio e della viabilità locale. Alle 18, nella Chiesa di San Francesco, è prevista un’introduzione e una presentazione a cura dell’ingegnere Giovanni Cangi e alle 18.30, da Piazza San Francesco sarà possibile assistere all’accensione dei fuochi, che illumineranno simbolicamente i Castelli (Monte Falcone, Cardaneto, San Pietro, Rocca d’Aries, Castel Vecchio), collegati visivamente tra loro, rievocando l’antica rete di comunicazione e difesa del territorio.

Dopo questo salto nella storia e nella tradizione si prosegue con gli eventi dedicati all’Epifania: domenica 4 la Chiesa di san Francesco ospiterà ‘Magnificat di John Rutter – Concerto per l’Epifania’, con il soprano Martina Barreca, la Corale Fra Giovanni da Pian del Carpine di Magione e la Schola Cantorum Anton Maria Abbatini di Città di Castello, accompagnati dall’Orchestra instabile di Arezzo (Oida), guidata dal maestro Sergio Briziarelli e dal maestro Alessandro Bianconi (per il coro). Lunedì 5 gennaio al Museo di San Francesco, laboratorio gratuito per bambini, dai 5 ai 12 anni, ‘Dall’albero dei buoni propositi alla calza delle sorprese’, alle 17.30 premiazione del concorso ‘Presepiando’ e alle 18.30, poi, tutti in piazza Fortebraccio per il tradizionale canto de ‘La Pasquella’.

Martedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, si comincia di buon mattino con un’escursione da Valmaggiore a Col di Casale, per un percorso di sette chilometri ad anello e adatto a tutti (ritrovo alle 8 in piazza Fortebraccio, info: Daniele Canini: 348.6014398) proseguendo con una passeggiata, alle 11, per il borgo di Montone, con visita guidata al museo di san Francesco, alla scoperta di storie e curiosità del luogo (info: 075.3721525, 338.7532474, museomontone@atlanteserviziculturali.com).

Il pomeriggio proseguirà con la benedizione dei bambini alla Chiesa Collegiata alle 16.30 e uno spettacolo a loro dedicato alle 17 al teatro san Fedele dove, inoltre, andrà in scena la decima edizione del premio Anna Maria Tirimagni relativo al ‘Concorso per il presepe più bello’. Infine ‘Arriva la Befana’, il momento più atteso per i bambini che si ritroveranno alle 18 in piazza Fortebraccio dove riceveranno doni, dolci e sorprese, a cura dell’associazione Proloco Montonese.