Montecchio, oltre 900mila euro dal Ministero per efficientamento energetico scuole

Destinatari degli interventi di riqualificazione energetica quattro edifici scolastici

Sono quattro gli edifici scolastici a Montecchio che saranno oggetto di interventi di riqualificazione energetica grazie ai fondi stanziati dal Ministero per l’ambiente. A renderlo roto il Sindaco Federico Gori il quale riferisce dello stanziamento ministeriale di 908mila e 707 euro nell’ambito del bando nazionale. “Cse 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’efficienza energetica”.



“Un finanziamento di grande importanza – commenta Gori – che ci consentirà di procedere alla riqualificazione energetica delle nostre scuole adeguando agli standard di efficienza e modernità e consegnando a studenti, famiglie e operatori edifici all’avanguardia”. I fondo verranno così usati per la scuola elementare e media di Montecchio, per la scuola dell’infanzia e della musica, sempre di Montecchio, per l’asilo nido di Pozzociolino e per l’ex scuola di Melezzole.



I lavori riguarderanno l’installazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore e la sostituzione degli infissi. “Gli interventi – spiega sempre il Sindaco – comporteranno un’importante riduzione dei consumi energetici, l’abbattimento delle emissioni, risparmi strutturali sulle bollette ed edifici scolastici più confortevoli e moderni. Si tratta – conclude – di un importante passo verso un Comune più sostenibile, efficiente e attento all’ambiente”.