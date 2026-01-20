Monte Santa Maria Tiberina, 33 mila euro per la messa in sicurezza della frana di Marcignano

De Rebotti: “Investire in prevenzione significa garantire sicurezza e continuità ai territori”

(AUN) – Perugia, 20 gennaio 2026 – Nell’ambito delle risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale dell’Umbria per il 2026 a sostegno delle priorità legate alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e delle infrastrutture, è stato assegnato un contributo regionale di 33 mila euro al Comune di Monte Santa Maria Tiberina per un intervento di consolidamento e ripristino in località Marcignano.

L’opera riguarda la messa in sicurezza di un fenomeno franoso verificatosi immediatamente a valle dell’edificio dell’ex scuola, oggi adibito a circolo ricreativo, che ha interessato la scarpata prospiciente la strada comunale di Marcignano. Sebbene l’evento abbia coinvolto una superficie limitata, il dissesto si colloca in un’area geologicamente complessa, caratterizzata da diffusi movimenti franosi che nel tempo hanno interessato l’abitato, rendendo necessari interventi strutturali più incisivi.

Il progetto, inserito tra quelli prioritari sulla base delle richieste presentate dagli enti locali, prevede il ripristino e il consolidamento del versante attraverso soluzioni già sperimentate con successo in un intervento adiacente, che ha garantito nel tempo un’elevata stabilità del pendio. Le lavorazioni comprenderanno la rimozione della porzione di corpo di frana a monte della strada, la realizzazione di gabbionate in pietrame per il sostegno del terreno, opere di drenaggio profondo e superficiale, la riprofilatura delle scarpate e il ripristino degli elementi accessori della viabilità. L’intervento sarà eseguito in continuità con le opere già realizzate e non comporterà impatti ambientali significativi. Essendo l’area sottoposta a vincolo di interesse archeologico, le attività di scavo saranno svolte sotto la sorveglianza della Soprintendenza competente.

“I lavori finanziati – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti – rappresentano un intervento mirato ma necessario, che consente di prevenire criticità più gravi in un contesto territoriale particolarmente delicato. Anche fenomeni di dimensioni contenute, se inseriti in aree con una storia di dissesti, richiedono risposte puntuali e tempestive. La Regione Umbria continua a sostenere i Comuni con risorse dedicate alla prevenzione del rischio idrogeologico, privilegiando interventi efficaci, immediatamente cantierabili e capaci di garantire sicurezza ai cittadini e continuità alla viabilità locale”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Rinaldo Mancini: