Mondiali per trapiantati 2025, doppio oro per Marta Nizzo, oro e argento per Stefano Selva

Il plauso della Regione Umbria e quello dell’Usl Umbria 1

(aun) – Perugia, 23 agosto 2025 – Doppio oro per Marta Nizzo, atleta tuderte trapiantata e dipendente dell’Usl Umbria 1, alla 25esima edizione degli World Transplant Games 2025, in corso a Dresda, in Germania, fino a domenica 24 agosto. Dopo il successo nella finale singolare di tennis, Marta ha aggiunto un altro primo posto al suo palmarès: questa volta nel doppio femminile di tennis, insieme a Claudia Graziani. Le due atlete italiane hanno conquistato il titolo mondiale battendo in una finale mozzafiato la coppia inglese composta da Flora King e Amanda Langston. Ieri (22 agosto) Marta era impegnata anche nel doppio misto, giocato insieme all’azzurro Davide Savian, ma non sono riusciti a superare il primo girone (durante il quale hanno vinto 2 partite e persa 1).

“Con questo doppio successo Marta si è confermata una delle protagoniste assolute dei mondiali trapiantati quale simbolo di forza, rinascita e spirito sportivo. Siamo molto fieri che abbia rappresentato la nostra regione e l’azienda sanitaria per la quale lavora”,

ha dichiarato Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1.

Insieme a Marta a Dresda c’era un altro umbro, il pievese Stefano Selva, che ha conquistato l’oro nel tiro con l’arco singolare e l’argento nella marcia.

“Complimenti a questi due atleti umbri, persone che, grazie al proprio donatore, hanno saputo ricrearsi una nuova vita. Sono un vero esempio di resilienza. Hanno partecipato a questi mondiali non solo per amore dello sport ma anche con l’obiettivo di lanciare il messaggio che donare è vita. Per questo motivo li ringrazio due volte: sia per aver tenuto alti i colori della nostra Regione che per essere un simbolo vivente di quanto sia importante donare gli organi post mortem. Li aspettiamo a Palazzo Donini per celebrare il loro successo, che è un orgoglio per l’intera comunità regionale”,

ha sottolineato anche Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria.

Marta e Stefano fanno parte della delegazione della Nazionale italiana trapiantati di Aned (Associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto) impegnata in questi giorni a Dresda.