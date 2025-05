Molesta una ragazza e si scaglia contro i Carabinieri nel centro storico, arrestato un uomo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, nella tarda serata di venerdì 23 maggio u.s., hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile del reato di resistenza a un pubblico ufficiale.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, nei giorni precedenti si era reso protagonista di numerosi episodi di minacce e atteggiamenti violenti nei confronti degli avventori di alcuni esercizi commerciali situati in Piazza Grimana, nonché dei Carabinieri intervenuti, motivo per il quale era stato già arrestato.

L’ultimo episodio si è verificato proprio nella tarda serata di ieri, quando, al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, è pervenuta una richiesta di aiuto da parte di una ragazza che era stata importunata da un soggetto in evidente stato di alterazione psico-fisica.

I militari intervenuti tempestivamente sul posto, anche con l’ausilio di personale della Stazione Perugia Fortebraccio, hanno identificato l’uomo, il quale ha però opposto viva resistenza agli operanti, avventandosi contro di loro con violenza. Nonostante le difficoltà, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a condurlo presso gli uffici del Comando Provinciale di Perugia, dove è stato dichiarato in stato di arresto in ragione della grave condotta tenuta nei confronti dei militari nell’esercizio delle loro funzioni.

Il 34enne, pertanto, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Caserma di via Giovanni Ruggia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, all’esito della quale l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.