Modifiche alla circolazione lungo la Sp 477 di Castelluccio

Senso unico alternato per lavori fino al 30 novembre
Sono in corso lavori di scavo per la posa della fibra ottica lungo la SP 477 di Castelluccio.
Il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, con apposita ordinanza, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, nel secondo tratto della provinciale, dal km 11+630 al km 12+600, interessato dagli interventi.
La disposizione è valida dalle ore 7.00 alle ore 17.30 dei giorni lavorativi fino al 30 novembre, e comunque fino al completamento dei lavori.