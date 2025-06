Mobilità internazionale e inclusione: successo per l’info day di Alleanza ARTEMIS

Martedì 3 giugno 2025 si è svolto, presso l’Aula VIII del Rettorato – Palazzo Murena, l’ARTEMIS Info Day, un evento dedicato alla presentazione dell’Alleanza europea ARTEMIS – Alliance for Regional Transition, Equality, Mobility, Inclusion and Sustainability.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi membri della Comunità Accademica dell’Università degli Studi di Perugia, partner del progetto ARTEMIS selezionato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ European Universities. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni del territorio, coinvolti come Partner Associati, a conferma della vocazione fortemente collaborativa e multidisciplinare dell’iniziativa.

La mattinata è stata aperta dalla Prof.ssa Stefania Stefanelli, Delegata rettorale all’internazionalizzazione, che ha portato i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, e a seguire dai saluti del Direttore Generale dell’Ateneo, Dott.ssa Anna Vivolo, del Dott. Mario Pera della Camera di Commercio dell’Umbria, e dell’Assessore ai rapporti con l’Università del Comune di Perugia.

La presentazione dell’Alleanza ARTEMIS è stata affidata alla Prof.ssa Marie Elisabeth Baudoin, coordinatrice del progetto per l’Université Clermont Auvergne. A seguire, sono intervenuti i referenti accademici e i coordinatori dei diversi Work Package, che hanno illustrato le azioni previste nei prossimi quattro anni: il Prof. Giuseppe Liotta per ARTEMIS Inter-University Campus; la Prof.ssa Lorena Urbanelli per Education and Training; il Prof. Paolo Belardi per Research Pathways; il Prof. Gabriele Cruciani – Sustainable Innovation and Knowledge Transfer; il Prof. Daniele Parbuono per Societal Engagement for Regional Transition; il Prof. Roberto Rettori per Dissemination, Communication and Sustainability.

Il momento di approfondimento sulla gestione del progetto nell’ambito del programma Erasmus+ è stato curato dalla Project Manager ARTEMIS per UniPg, Dott.ssa Monia Montagnini, insieme alla Project Manager dell’Université Clermont Auvergne, Dott.ssa Marie Le Duc.

Significativi anche gli interventi della Prof.ssa Stefania Stefanelli, Coordinatrice istituzionale ARTEMIS per UniPg, e del Prof. Roberto Cippitani, Visiting Professor presso la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Obiettivo dell’Info Day è stato quello di illustrare le numerose opportunità di collaborazione accademica e mobilità internazionale previste dall’Alleanza, che coinvolge università di otto Paesi europei – Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia e Romania – impegnate ad affrontare congiuntamente sfide comuni legate alla transizione ecologica e digitale, all’inclusione sociale, all’accessibilità dei territori e alla sostenibilità dei sistemi di mobilità.

Grazie alla partecipazione attiva di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, l’Info Day ha rappresentato un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione sulle opportunità offerte da ARTEMIS, segnando un ulteriore passo avanti nell’impegno dell’Università degli Studi di Perugia per un’Europa della conoscenza più equa, sostenibile e interconnessa.

Perugia, 3 giugno 2025