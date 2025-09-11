Minimetrò, orari prolungati nei weekend e nei grandi eventi

La maggioranza consiliare soddisfatta per un risultato promesso ai cittadini e ora concretizzato
I gruppi consiliari di maggioranza esprimono grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta comunale, della delibera che consente l’estensione dell’orario di apertura del Minimetrò nei fine settimana e in occasione dei principali eventi cittadini, da settembre 2025 a gennaio 2026.
Si tratta di un risultato che non nasce dal caso, ma dal lavoro costante e condiviso di tra tutte le forze di maggioranza che hanno sostenuto fin dall’inizio della campagna elettorale e sin dall’avvio del mandato l’importanza di valorizzare e rendere più efficiente il Minimetrò.
Grazie alle interlocuzioni portate avanti in Consiglio comunale e al confronto costante con gli assessorati competenti è stato possibile arrivare a questa decisione storica.
Il prolungamento dell’orario fino all’una e venti di notte nei week-end e durante manifestazioni come Umbria Wine, la Fiera dei Morti, Eurochocolate e le festività natalizie (con l’estensione fino alle 2:45 la notte di Capodanno) rappresenta una risposta concreta a una richiesta rimasta a lungo inevasa: consentire ai cittadini e ai turisti di vivere il centro storico anche nelle ore serali con un mezzo di trasporto pubblico sicuro, moderno e sostenibile.
“Questo risultato – dichiara la maggioranza consiliare – è il frutto della determinazione e della coesione politica che abbiamo dimostrato nel corso di questi mesi. Lo avevamo promesso ai cittadini in campagna elettorale e oggi possiamo dire di aver mantenuto quell’impegno. Il Minimetrò è da valorizzare, da efficientare e noi lo stiamo facendo, passo dopo passo, per renderlo sempre più il cuore pulsante della mobilità cittadina e della vita sociale, culturale ed economica di Perugia”.