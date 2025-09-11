Minimetrò, orari prolungati nei weekend e nei grandi eventi

La maggioranza consiliare soddisfatta per un risultato promesso ai cittadini e ora concretizzato

I gruppi consiliari di maggioranza esprimono grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta comunale, della delibera che consente l’estensione dell’orario di apertura del Minimetrò nei fine settimana e in occasione dei principali eventi cittadini, da settembre 2025 a gennaio 2026.

Si tratta di un risultato che non nasce dal caso, ma dal lavoro costante e condiviso di tra tutte le forze di maggioranza che hanno sostenuto fin dall’inizio della campagna elettorale e sin dall’avvio del mandato l’importanza di valorizzare e rendere più efficiente il Minimetrò.

Grazie alle interlocuzioni portate avanti in Consiglio comunale e al confronto costante con gli assessorati competenti è stato possibile arrivare a questa decisione storica.

Il prolungamento dell’orario fino all’una e venti di notte nei week-end e durante manifestazioni come Umbria Wine, la Fiera dei Morti, Eurochocolate e le festività natalizie (con l’estensione fino alle 2:45 la notte di Capodanno) rappresenta una risposta concreta a una richiesta rimasta a lungo inevasa: consentire ai cittadini e ai turisti di vivere il centro storico anche nelle ore serali con un mezzo di trasporto pubblico sicuro, moderno e sostenibile.