Si tratta di un cittadino italiano già noto alle Forze di Polizia
Il personale della Polizia di Stato di Assisi, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto nella frazione di Santa Maria degli Angeli (PG) per una segnalazione di persona molesta che, in seguito, è stata denunciata per il reato di minacce aggravate.
Nello specifico, gli operatori del Commissariato di P.S. di Assisi, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo, un cittadino italiano, classe 1972, gravato da precedenti di polizia, ancora sul posto, intento a citofonare e a molestare i residenti di un’abitazione ivi situata.
Nonostante la presenza degli agenti, il 49enne ha tentato di aggredire il figlio dei richiedenti l’intervento, nel frattempo giunto sul posto; estratto un coltellino dalla tasca, lo ha brandito contro l’uomo minacciandolo di morte.
Bloccato dagli agenti, il 49enne ha dichiarato di avere un credito nei confronti della vittima, motivo per il quale si era recato presso l’abitazione dei genitori di quest’ultimo.
Gli agenti, dopo aver sequestrato il coltellino, hanno sentito in merito le controparti che hanno negato quanto asserito dall’uomo.
A quel punto, ultimati gli atti di rito, gli operatori hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 49enne per il reato di minacce gravi e aggravate.