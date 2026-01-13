Minaccia in strada un altro uomo con un manganello: la Polizia di Stato ha denunciato un 53enne per il reato di minacce gravi ed aggravate

Ieri pomeriggio, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno denunciato un 53enne italiano ritenuto responsabile del reato di minacce gravi ed aggravate.

L’attività si è sviluppata dopo che la Volante del Commissariato folignate ha effettuato un intervento non lontano da via Piave, in ragione di un acceso diverbio in strada che minacciava di degenerare.

L’immediato arrivo sul posto della pattuglia ha consentito, effettivamente, di appurare la presenza dei due litiganti, al contempo scongiurando il rischio che si potesse passare alle vie di fatto.

I successivi accertamenti esperiti dai poliziotti hanno poi permesso di ricostruire compiutamente l’accaduto.

In particolare, è emerso che il 53enne – già noto alla Polizia per i reati di appropriazione indebita, falsità ideologica, oltraggio a Pubblico Ufficiale, atti persecutori e molestie – a seguito di una lite in strada con un altro uomo, nell’ambito del quale ha contestato a quest’ultimo di aver utilizzato, pochi giorni prima, senza autorizzazione, la sua autovettura, lo ha esplicitamente minacciato di morte, brandendogli contro un manganello telescopico in metallo di lunghezza superiore ai 60 cm in estensione.

Pertanto, i poliziotti hanno condotto in Commissariato il 53enne, il quale, all’esito degli accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di minacce gravi ed aggravate.

Il manganello telescopico è stato invece immediatamente sottoposto a sequestro.

L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.