“Mielinumbria”, con i laboratori e le degustazioni fa ancora una volta centro

L’evento dedicato ai prodotti delle api prosegue a Foligno, fino a domenica 24

Si è aperta con la mostra mercato, i laboratori e le degustazioni la XXVI edizione di Mielinumbria, l’evento dedicato al miele e all’apicoltura che propone fino a domani, domenica 24 novembre, una serie di iniziative nella cornice di Palazzo Trinci, nel cuore di Foligno. Famiglie, grandi e piccoli: sono loro che si lasciano puntualmente trascinare dall’appuntamento annuale che consente di fare provviste di miele di tante varietà, propoli, pappa reale, crema di nocciola al miele, ma anche di formaggi di pecora, salumi nostrani sotto cera d’api, che i produttori umbri selezionati propongono tra i banchi sotto il chiostro.

A richiamare l’attenzione dei bambini il laboratorio sull’apicoltura, suddiviso in due momenti: una coinvolgente mini lezione sulla morfologia e attività di questi insetti utilissimi per la vita sulla terra, indicatori della salubrità dell’aria, e la realizzazione di creme corpo, a base di miele, con curcuma, cannella, caffè e bicarbonato, tutte ricette che possono essere riproposte facilmente a casa per prendersi cura della propria pelle. Un laboratorio, questo, realizzato da Naturalmiele, società cooperativa agricola, che durante l’anno porta avanti una serie di iniziative didattiche proprio per valorizzare e promuovere l’apicoltura, per sensibilizzare sin da piccoli i giovani nel conoscere la loro fondamentale importanza. Di grande interesse è stata anche la ricetta-decor realizzata con lo show cooking da Gigì, l’altra metà delle Sorelle Passera, food writer e content creator: un gustoso centrotavola con frutta e miele. Tra convegno e laboratori. Domani, domenica 24, sarà l’ultimo giorno per fare shopping e preparare ricette fai da te con i prodotti delle api (alle 11.30 laboratorio “Bevande al miele: energy drink naturali e pieni di gusto” con guaranà, matcha e mate), a cura di Spezialità. La giornata prenderà il via alle 9.30 con il convegno “Api e Miele – sfide e prospettive future del settore apistico”. Ad aprire i lavori sarà Luca Ciampelli (Presidente Apau)​​​​, dopo i saluti istituzionali​ di Stefano Zuccarini, sindaco del Comune di Foligno, Michela Giuliani, assessore al Turismo​, Lorenzo Mariani, direttore Confcooperative Umbria. Tra gli interventi previsti: introduzione di Beniamino Romildo (Presidente Naturalmiele); “Storia dell’Apicoltura in Umbria dal ‘900 ad oggi”, a cura del dottor Tiziano Gardi (già docente di apicoltura presso l’Università di Perugia)​; “Il nuovo quadro degli aiuti in apicoltura – Alimentazione d’emergenza Regolamento UE 2021/2115” tenuto da Marco Pellegrini, direttore tecnico presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF); “Le vespe – nuovo flagello delle api” con Laura Bortolotti, ricercatrice presso il Consiglio per la ricerca agricola e l’analisi dell’economia agricola (CREA). Un momento di confronto che si concluderà con un dibattito, moderato da Riccardo Terriaca, coordinatore nazionale di Miele in Cooperativa. Seguirà degustazione dei prodotti tipici e apistici. Prenotazione necessaria presso il desk APAU.

Mielinumbria è una iniziativa promossa dal Comune di Foligno, con l’apporto di Apau (Associazione produttori apistici umbri), Naturalmiele, Miele in Cooperativa, Confcooperative Umbria, Cooperative Agricole ‘Qui da Noi’.