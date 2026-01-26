“Il Governo intervenga per tutelare le nostre imprese”

“L’Umbria è tra le regioni più esposte ai dazi introdotti dagli Stati Uniti, con distretti particolarmente sensibili come quello dell’Alto Tevere e di Umbertide. Per questo serve un intervento serio e consapevole del Governo nazionale, che metta al centro le imprese umbre, mettendo nel cassetto le ideologie”. Così in una nota la consigliera regionale Letizia Michelini (Pd).

“I dati – spiega Michelini – indicano chiaramente che Umbertide è tra le aree italiane più esposte agli effetti delle tensioni commerciali internazionali, con ricadute dirette e indirette sulle nostre filiere produttive. Particolarmente preoccupante è l’impatto sul settore automotive e sulla componentistica, che in Umbria rappresentano un asse strategico di sviluppo e occupazione. I dazi rischiano di tradursi in calo degli ordini, aumento dei costi e riduzione della competitività, colpendo soprattutto le piccole e medie imprese inserite nelle catene di fornitura internazionali. Non si tratta di dinamiche lontane: qui parliamo di imprese umbre, di lavoratrici e lavoratori che rischiano di pagare il prezzo di scelte geopolitiche su cui non hanno alcun controllo”.

“È necessario un intervento deciso del Governo e dell’Unione Europea – conclude Michelini – per tutelare i territori più esposti, sostenere la diversificazione dei mercati e difendere l’industria manifatturiera italiana. L’Umbria non può essere lasciata sola”