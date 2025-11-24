Metrobus: sopralluogo sindaca e assessore Vossi nei cantieri strategici

Il monitoraggio dei cantieri proseguirà nelle prossime settimane

Prosegue il percorso di monitoraggio costante sui cantieri del Metrobus. Questa mattina la Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi hanno effettuato un sopralluogo nei tre punti strategici attualmente interessati dai lavori: via Settevalli, l’area dell’ex Mercato ortofrutticolo generale e via Chiusi, dove la delegazione comunale ha incontrato anche rappresentanti dei residenti e delle associazioni del quartiere coinvolte nel progetto.

Sul posto erano presenti la direzione lavori, con il project manager Roberto Tosti, l’assistente alla direzione Paola Lucci, i rappresentanti delle imprese Tecnostrade e Todini, e il responsabile del cantiere di via Chiusi, Giuseppe Freschi, che hanno fatto il punto sull’avanzamento delle opere.

Oggi abbiamo visitato tre cantieri – via Settevalli, il Mercato e via Chiusi – per verificare lo stato di avanzamento dei lavori

hanno spiegato i tecnici.

Le aree sono in lavorazione rispettivamente da Tecnostrade e Todini e l’avanzamento procede, nonostante la presenza di alcuni sottoservizi che richiedono un impegno maggiore da parte delle imprese e un costante coordinamento con gli enti competenti. A breve – hanno aggiunto – sarà prevista una modifica della viabilità nella zona di piazza Settevalli. L’intervento nell’area del Mercato è già in parte concluso e a via Chiusi continuiamo a confrontarci direttamente con i cittadini per affrontare eventuali criticità, tutte attualmente monitorate

i residenti e le associazioni di via Chiusi hanno ringraziato l’amministrazione per la presenza sul posto e rivolto alcune domande alla direzione lavori sul cantiere, certezze sulla costruzione del marciapiede sulla via e il cronprogramma sui lavori.

La direzione lavori ha inoltre sottolineato come il quadro tecnico complessivo sia positivo, “siamo in attesa di interventi da parte di Umbra Acque, Enel e gli altri enti coinvolti nella gestione dei sottosservizi e superare le problematiche quotidiane in modo efficace e rapido. L’opera è molto importante per la città e l’impegno condiviso sta permettendo di procedere con determinazione.”

La Sindaca Ferdinandi e l’assessore Vossi hanno ribadito l’importanza del confronto costante con residenti e imprese, sottolineando come il Metrobus rappresenti un’infrastruttura strategica per migliorare la mobilità e la qualità della vita urbana.

Vogliamo che ogni fase dei lavori sia accompagnata da trasparenza, presenza sul territorio e ascolto delle comunità coinvolte

Il monitoraggio dei cantieri proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori sopralluoghi nei vari quadranti della città interessati dal progetto.