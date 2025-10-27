Questa mattina l’incontro con la direzione lavori e le aziende esecutrici si è tenuto al capolinea di Castel del Piano, dove i lavori procedono secondo il cronoprogramma e dove è in fase di completamento il montaggio del mock-up della fermata “Luciani”, il primo modello che anticipa il design definitivo delle fermate del Metrobus.

Un elemento particolarmente significativo è che tutte le fermate del nuovo Metrobus vengono realizzate da un’azienda con sede proprio a Castel del Piano, segno concreto della ricaduta positiva sul tessuto produttivo locale che l’opera sta generando.

Proprio a Strozzacapponi, la Sindaca Ferdinandi, l’assessore Vossi e il consigliere Lorenzo Ragni, insieme alla direzione lavori, hanno incontrato alcuni cittadini e rappresentanti di associazioni del territorio. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli ultimi step di realizzazione della fondazione della velostazione, al termine dei quali sarà possibile liberare parte dello spazio del parcheggio antistante il CVA.