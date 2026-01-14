Metrobus Perugia, modifiche alla viabilità a San Sisto

Per consentire l’avanzamento dei lavori del progetto Metrobus – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi PNRR – Next Generation EU, è stata emessa un’ordinanza che dispone alcune modifiche temporanee alla circolazione in viale San Sisto.

Con ordinanza n. 19 del 10/01/2026, da oggi, 14 gennaio, al 28 febbraio 2026, sarà chiusa la corsia di immissione su via Tomaso Albinoni per i veicoli provenienti da viale San Sisto (lato Pievaiola verso Perugia). Nello stesso tratto sarà inoltre introdotto l’obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Albinoni e il limite di velocità a 30 km/h.

Le modifiche si rendono necessarie per garantire la sicurezza degli utenti della strada e degli operatori impegnati nei pressi della stessa via e rientrano nel cronoprogramma dei lavori del nuovo sistema di trasporto rapido di massa che collegherà Castel del Piano a Fontivegge.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare i percorsi alternativi indicati, ringraziando residenti e automobilisti per la collaborazione.