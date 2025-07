Metrobus Perugia, modifiche alla circolazione zona Ospedale

Le modifiche alla circolazione saranno in vigore dal 30 luglio al 31 dicembre 2025

Proseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus presso il cantiere Ospedale finanziati dal PNRR – Next Generation EU.

Le modifiche alla circolazione in vigore dal 30 luglio al 31 dicembre 2025, interesseranno in particolare la viabilità interna all’Ospedale che costeggia il Dipartimento di Medicina e comporterà importanti modifiche alla circolazione.

Tra i provvedimenti più significativi:

Istituzione del senso unico nel tratto discendente della strada interna al Dipartimento di Medicina, che collega il parcheggio Taramelli al parcheggio Gambuli;

di Medicina, che collega il parcheggio Taramelli al parcheggio Gambuli; Divieto di fermata confermato e rafforzato lungo il tratto di accesso al parcheggio Gambuli e in corrispondenza delle rotatorie Donatori di Sangue e Ruggero Rossi;

Divieti di sosta e transito su vari tratti della viabilità interna (Via Martiri 28 Marzo, Piazzale Menghini, Piazzale Gambuli).

La Polizia Locale di Perugia effettuerà controlli continui in tutta l’area del cantiere e in particolare in corrispondenza delle due rotatorie con rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata.

Il Comune invita i cittadini e gli utenti dell’ospedale alla massima attenzione, a seguire la segnaletica.

www.metrobusperugia.it

Per specifiche richieste o assistenza alle persone con ridotta capacità motoria chiamare il call center ai numeri 345.6753959 e 345.393402 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.