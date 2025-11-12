Metrobus: la sindaca e l’assessore Vossi a Vestricciano e all’Ospedale

Proseguono secondo cronoprogramma i lavori del Metrobus di Perugia, una delle opere più strategiche per la mobilità sostenibile cittadina. Questa mattina la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi, la RUP Margherita Ambrosi e la direzione lavori hanno effettuato un sopralluogo al cantiere di Vestricciano, dove sorgerà il deposito dei mezzi elettrici del BRT, e successivamente al cantiere dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, dove la delegazione ha incontrato il nuovo direttore generale, Antonio D’Urso, il consigliere comunale Fabrizio Ferranti e rappresentanti di alcune associazioni del territorio.

Il deposito rappresenta un’infrastruttura chiave del progetto, poiché sarà destinato al ricovero notturno, alla manutenzione e alla ricarica dei veicoli elettrici che costituiranno la flotta del Metrobus. L’area, adiacente al tracciato della linea, è stata dimensionata per ospitare almeno 18 mezzi autosnodati da 18 metri a trazione 100% elettrica.

All’interno del complesso troveranno posto:

1)Portineria e locali per i conducenti

2) Officina manutenzione e posto centrale del deposito

3) Parcheggi coperti con ricarica elettrica

4) Deposito pneumatici

5) Uffici amministrativi

6) Sottostazione elettrica

L’edificio principale sarà l’officina di manutenzione, una struttura di circa 4.000 metri quadrati, con un’altezza interna di 9 metri, che ospiterà gli stalli di manutenzione e lavaggio dei mezzi, uffici, magazzini, spogliatoi e aree amministrative.

A completare l’infrastruttura, un deposito gomme indipendente di oltre 200 metri quadrati, dotato di ufficio di controllo e spazi di stoccaggio protetti, e pensiline per la ricarica dei mezzi elettrici dotate di pannelli fotovoltaici in copertura, che contribuiranno all’alimentazione energetica del sito. Sono previsti 18 parcheggi, di cui 16 sotto le pensiline di ricarica e 2 pronti alla partenza con carica completa.

L’edificio amministrativo, collocato a sud vicino al Fosso Vestricciano, si svilupperà su tre piani per circa 1.900 mq, accogliendo uffici, archivi e una sala conferenze.

L’intervento di Vestricciano, insieme ai capolinea di Castel del piano e Fontivegge, e alle fermate lungo il tracciato, renderà il sistema efficiente, accessibile e moderno, a beneficio di tutta la città