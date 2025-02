Metrobus cantiere Via Penna, modifiche alla viabilità

Modifiche in vigore fino al 30 aprile 2025

Per consentire i lavori del Metrobus, è stata emessa l’ordinanza n. 292 del 4 febbraio che introduce alcune modifiche alla viabilità in via Penna dal civico 93 al civico 115 fino al 30 aprile 2024.

In particolare verranno adottati i seguenti provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori:

1. Istituzione del senso unico di marcia in Via Sandro Penna, nel tratto compreso fra il civ. 93 (prossimità Via Pantaleoni) e il civ. 115 (prossimità Strada delle Fratte) secondo questo senso di marcia;

2. Obbligo per l’Impresa esecutrice di garantire sempre il transito in sicurezza in ingresso e in uscita da Strada delle Fratte e da tutte le proprietà laterali poste sul lato destro del tratto di Via Sandro Penna di cui al punto precedente;

3. Obbligo di dare la precedenza e obbligo di direzione a destra per tutti i veicoli in uscita da Strada delle Fratte e dagli accessi laterali posti a destra del tratto di Via Sandro Penna di cui al punto 1);

4. Obbligo di dare la precedenza e obbligo di direzione a sinistra per tutti i veicoli in uscita dagli accessi laterali di Via Sandro Penna posti a sinistra del tratto di cui al punto 1);

5. Obbligo per l’Impresa esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante i provvedimenti di cui ai punti

precedenti e i percorsi alternativi con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei lavori in tutte le vie adducenti il tratto interdetto;

6. Limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Sandro Penna, nel tratto interessato dai lavori e nei tratti ad esso adducenti.

Attivo il call center dedicato:

• 345.6753959 per informazioni sui cantieri

• 345.3934024 per servizi rivolti alle persone con fragilità

Il servizio sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 14.

Attivo anche il sito www.metrobusperugia.it