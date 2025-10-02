Mense scolastiche, l’assessora Tizi: “Più controlli sul servizio e un sistema di segnalazioni più efficiente”

«Nei giorni scorsi – spiega l’assessora all’Istruzione, Francesca Tizi – è stato segnalato un episodio legato al servizio mensa in una scuola di Perugia. L’insegnante ha informato il personale presente, ma agli uffici comunali non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale né da parte dei genitori, né dei dirigenti scolastici, né degli insegnanti, né del gestore. La vicenda è emersa soltanto attraverso la stampa.

Episodi di questo tipo, anche quando circoscritti, evidenziano la necessità di una vigilanza sempre più attenta. Per questo l’Amministrazione ha già richiesto una relazione agli uffici competenti e ha deciso di rafforzare i controlli su tutte le mense scolastiche. Parallelamente, lavoreremo per rendere più efficiente il sistema di rilevazione e gestione delle non conformità, così da garantire tempestività e trasparenza.

Seguirò personalmente l’evoluzione della situazione, a tutela dei bambini e delle famiglie. Nei primi giorni della prossima settimana sarà convocato il Tavolo mensa, per un confronto diretto con i rappresentanti dei genitori e con le scuole, con l’obiettivo di rafforzare insieme la qualità del servizio.

Il Comune di Perugia intende garantire in tutte le scuole della città un servizio mensa sicuro, equilibrato e di qualità. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, affinché ogni segnalazione venga trasmessa tempestivamente e permetta un intervento rapido ed efficace».